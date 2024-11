Nuovi alberi al parco di Tor Tre Teste, lato via Candiani

Il nostro amico “camminatore” Angelo Calabrese ci ha inviato questa mattina le foto scattate sull’inizio dei lavori di piantumazione in un’area recintata del parco di Tor Tre Teste.

Avremo modo e tempo di seguire le piantine nella loro crescita.

