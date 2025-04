Nuovi condizionatori per i nidi, si parte dai Municipi VI e VII

Sono partiti gli interventi del Dipartimento lavori pubblici di Roma Capitale per l’installazione degli impianti di condizionamento nei nidi, individuati attraverso un’attività svolta dal Dipartimento Lavoro pubblici di concerto con il Dipartimento scuola.

In particolare, saranno installati circa 40 nuovi macchinari in sei nidi ricadenti nei municipi VI e VII. I lavori fanno parte del più ampio intervento che Roma Capitale sta attuando, con un investimento di circa 1,5 milioni di euro.

I nuovi apparecchi saranno distribuiti in tutti i municipi. Le lavorazioni sono state avviate in tempo per la prossima stagione estiva, così da contrastare le eventuali temperature eccezionali.

Si andrà avanti fino al completamento delle installazioni in tutti i nidi che ne hanno bisogno. L’obiettivo è fornire impianti di condizionamento efficienti e duraturi.

A darne notizia l’Assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini e quella alla Scuola, Lavoro e Formazione Professionale Claudia Pratelli.

