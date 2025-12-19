Nuovi fondi per il Quarticciolo: la Regione Lazio mette sul piatto 30 milioni di euro

Il Quarticciolo guarda al futuro con una nuova prospettiva. Un quartiere piccolo, ma segnato da anni di abbandono: emergenza abitativa, spaccio di crack e tossicodipendenza hanno reso le strade un luogo difficile per chi ci vive.

Oggi, però, arriva una boccata di ossigeno: 75 milioni di euro tra fondi regionali, statali e comunali destinati a restituire dignità e servizi alla comunità.

A raccontare i dettagli è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante il brindisi di auguri con i giornalisti al WeGil:

“Dei 123 milioni dei fondi Ue per l’edilizia residenziale pubblica, 30 milioni saranno destinati al Quarticciolo. Si aggiungono ai 20 milioni già stanziati dal governo, per un totale di 50 milioni solo tra Regione e Stato. Risorse concrete per ridare vita a un quartiere abbandonato dai tempi e dalle istituzioni”.

Il conto finale sale a 75 milioni grazie ai 24 milioni e mezzo messi sul piatto dal Comune di Roma. Un investimento importante, che punta non solo alla ristrutturazione degli edifici, ma anche alla riqualificazione degli spazi urbani e al rafforzamento dei servizi essenziali.

Tra le novità più attese, anche un presidio sanitario: Rocca annuncia l’apertura di una casa della comunità nel quartiere, affidata alla Asl Roma 2, con l’obiettivo di restituire al Quarticciolo una struttura sanitaria all’altezza delle necessità dei residenti.

Al momento non ci sono dettagli sulla sua collocazione, ma la notizia è già fonte di speranza in un quartiere dove i presidi sanitari esistenti arrancano.

Il consultorio di via Manfredonia, ad esempio, soffre di un progressivo spopolamento a causa della carenza di personale, mentre lo sportello di medicina generale di via Ostuni 4, gestito dall’ambulatorio popolare di Roma Est, continua a garantire controlli di routine e supporto per prenotazioni e accesso ai servizi, due giorni alla settimana.

