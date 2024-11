Nuovi parcheggi al Policlinico Tor Vergata: arrivano 10mila metri quadri per 406 auto

Un nuovo capitolo per la mobilità della Capitale sta prendendo forma accanto al Policlinico Universitario di Tor Vergata.

La società pubblica Astral, già nota per la gestione delle strade regionali e di alcune infrastrutture ferroviarie, ha deciso di ampliare il proprio raggio d’azione con un intervento di grande impatto: 10.000 metri quadri di nuovi spazi dedicati alla sosta, per un totale di 406 posti auto aggiuntivi, a supporto della struttura sanitaria e del territorio circostante.

Parcheggi intelligenti per una città più connessa:

L’operazione, del valore complessivo di 3,9 milioni di euro, prevede la realizzazione di due nuovi parcheggi modulari in acciaio prefabbricato, una soluzione che garantisce rapidità nei tempi di costruzione e una resistenza ottimale.

Gli interventi interesseranno i parcheggi già esistenti “2” e “3”, situati lungo viale Oxford, con l’obiettivo di concludere i lavori entro giugno 2025.

Questa innovazione rappresenta una risposta concreta a diverse esigenze della zona: in primo luogo, la compensazione della perdita di posti auto dovuta alla creazione della nuova fermata bus “Policlinico”, parte del progetto del corridoio della mobilità Anagnina-Tor Vergata.

In secondo luogo, il progetto mira a migliorare i servizi di scambio tra trasporto privato e pubblico, offrendo un facile accesso alla rete dei mezzi, inclusa la linea A della metropolitana.

Un parcheggio che guarda al futuro:

I nuovi stalli, che porteranno la capacità complessiva dell’area a 1.293 posti auto, saranno un tassello fondamentale per incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici e alleggerire il traffico veicolare diretto verso il cuore della città, anche durante gli orari meno congestionati.

Ma non è tutto. Il Policlinico e i suoi parcheggi modulari diventeranno un punto strategico in vista degli eventi giubilari previsti per il 2025, accogliendo migliaia di visitatori in arrivo nella Capitale.

Grazie alla loro vicinanza al corridoio della mobilità e alle linee di trasporto principali, questi parcheggi offriranno un accesso comodo e sostenibile per chi sceglie di visitare Roma senza avventurarsi con l’auto nel traffico urbano.

Più di un semplice parcheggio:

Il progetto si inserisce in una visione di mobilità integrata e sostenibile, volta a migliorare l’efficienza dei servizi e la qualità della vita dei cittadini.

Con una posizione strategica accanto a una delle principali strutture ospedaliere di Roma, i nuovi parcheggi non solo garantiranno più spazi per i lavoratori e i visitatori del Policlinico, ma fungeranno anche da punto di riferimento per i pendolari e i turisti in transito.

