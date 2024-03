Nuovo attrezzo ginnico al parco delle Valli

Il parco delle Valli si arricchisce di un altro nuovo attrezzo per fare ginnastica. Ancora una volta l’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ , dona un nuovo arredo per la comunità ma soprattutto per i fruitori del parco delle Valli.

Lunedì 4 marzo è stata installata la barra trazioni nell’area fitness già realizzata dall’associazione nel mese di settembre https://concadororoma.blogspot.com/2023/09/nuova-area-fitness-al-parco-delle-valli.html con il quale per la prima volta il parco delle Valli poteva vantare attrezzatura fitness per parchi pubblici.

Questo nuovo attrezzo ginnico fortemente richiesto dai fruitori del parco delle Valli è stato possibile grazie al sostegno della Banca di credito cooperativo di Roma filiale di Conca D’oro, che con attenzione al territorio e disponibilità ha reso possibile questo obiettivo.

Con gli anni il parco delle Valli sta migliorando sempre più con nuovo arredo e con la manutenzione che i volontari e soci dell’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS svolgono costantemente, tra sistemazione panchine ed altro arredo, oltre alla cura degli alberi ed attività di educazione ambientali.

Un esempio per tutta la città di Roma.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati