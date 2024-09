Nuovo centro nevralgico del Turismo romano: l’assessorato si sposta con vista su Fontana di Trevi

Aria di trasloco per l’assessorato al Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale pronto a cambiare sede almeno in parte.

La nuova location? Uno degli edifici più suggestivi e iconici di Roma: via della Stamperia 86, con una vista privilegiata sulla celebre Fontana di Trevi.

La struttura, di proprietà del Comune e attualmente inutilizzata, è stata scelta per ospitare una quindicina di dipendenti dell’assessorato, inclusa la segreteria di Onorato. Il trasloco è previsto per inizio ottobre, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione e restyling.

L’obiettivo di questo cambiamento è ottimizzare le risorse e concentrare il personale in un unico spazio, attualmente dislocato tra via di San Basilio 52, dove si trovano le direzioni Turismo e Moda, e via di Capitan Bavastro 94, sede dello Sport.

Le distanze tra gli uffici e il Campidoglio, che si estendono per circa 8 km, rendono difficile la comunicazione e il coordinamento tra i vari settori.

Con il trasferimento, si mira a facilitare la collaborazione tra i dipartimenti e a rendere più efficiente il lavoro dell’assessorato.

Tuttavia, il trasferimento di via della Stamperia potrebbe non essere l’unico. Sebbene al momento solo il team più vicino a Onorato faccia i bagagli, non è escluso che altri uffici dell’assessorato possano unirsi in futuro.

Curiosamente, l’edificio era stato inizialmente selezionato ad agosto 2023 come la sede ufficiale del comitato promotore per Roma Expo 2030.

Per tale scopo, il Campidoglio aveva già stanziato 1,8 milioni di euro per la ristrutturazione completa della struttura, compresi pavimenti, controsoffitti, impianti elettrici e termici e la sostituzione dell’ascensore.

Tuttavia, il sogno di Roma Expo 2030 si è infranto quando, a novembre 2023, è stata annunciata l’esclusione della città in favore dell’Arabia Saudita, mettendo fine al progetto.

La ristrutturazione dello stabile, che sarebbe stata completata solo nel 2024, ha quindi perso la sua funzione originaria, lasciando il palazzo in attesa di una nuova destinazione.

A quel punto è intervenuto il Gabinetto del Sindaco, proponendo via della Stamperia come nuova sede per l’assessorato al Turismo, evitando così che un edificio di tale pregio rimanesse inutilizzato.

L’ultimo passaggio prima di rendere il tutto ufficiale è l’approvazione del dipartimento valorizzazione del patrimonio, che dovrà dare il via libera definitivo al trasferimento.

