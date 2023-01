Nuovo giardino per l’asilo nido La Cometa

Il progetto dell’area nasce dall’incontro e dall’alleanza sperimentale fra i tecnici municipali e il Gruppo Educativo del Nido, volto a promuovere l’educazione all’aperto e la crescita in natura delle bambine e dei bambini.

Lo spazio esterno è stato progettato e realizzato come ambiente di vita e di benessere, come luogo di incontro e relazione, ma soprattutto come spazio per l’apprendimento. I lavori hanno interessato la messa in sicurezza dell’intera area, a partire dalla demolizione delle vecchie recinzioni in ferro e dal consolidamento del muro perimetrale in cemento armato con la realizzazione di un murale per ridurre l’impatto visivo.

All’interno dell’area esterna è stata sostituita la pavimentazione ammalorata con uno strato di compost e l’impianto di un nuovo manto erboso, sono stati piantumati 6 nuovi alberi, realizzate nuove aiuole rialzate con 60 tipi di arbusti diversi, installate strutture ombreggianti per far fronte al sole estivo, realizzate delle piccole collinette per consentire l’attività psicomotoria all’esterno e allestite zone tematiche con collocazione di sabbiere, percorso sensoriale, piccolo scivolo, ponticello, capanna in legno, cucina all’aperto, strutture pikleriane e l’allestimento delle due chiostrine interne per i giochi con l’acqua, con la realizzazione di un manufatto con sei lavandini ad altezza bambino.

Il tutto è stato realizzato rispettando i più alti standard di sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente, sia per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali (anche riciclati), sia per quanto attiene l’irrigazione a basso consumo di acqua, avendo come principale obiettivo quello di educare i bambini in natura per abitarla, conoscerla, capirla e rispettarla.