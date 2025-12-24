Nuovo mercato di Colli Albani, demolizioni avviate e lavori per un anno

Il mercato a largo dei Colli Albani sta per cambiare volto. I vecchi box, rimasti fermi per decenni, sono stati demoliti dalle ruspe, lasciando spazio a un progetto di restyling che promette di riportare vitalità e funzionalità nel cuore del quartiere.

La nuova versione del mercato, approvata definitivamente a dicembre 2024, abbandona le ambizioni più futuristiche dei precedenti piani: addio ai box luminosi e tecnologici, sostituiti da strutture più sobrie ma pratiche, pensate per durare nel tempo.

Le difficoltà tecniche legate alla presenza della metropolitana sotto il suolo hanno imposto una profonda revisione del progetto, ma l’obiettivo resta lo stesso: creare un mercato moderno, accogliente e funzionale per clienti e operatori.

Una copertura tra le postazioni garantirà protezione dal sole e dalla pioggia, rendendo l’esperienza di chi lavora e fa la spesa più confortevole.

“Quando abbiamo preso in mano il progetto, molti ci avevano suggerito di abbandonarlo, reputandolo irrealizzabile – racconta Francesco Laddaga, presidente del Municipio VII –. Noi invece abbiamo deciso di andare avanti: il quartiere e i suoi operatori meritavano questo intervento. Durante un sopralluogo, il presidente dell’AGS ci ha confessato di aver quasi perso la speranza. La sua gioia nel vedere finalmente partire i lavori è stata anche la nostra”.

Il mercato, una volta completato, ospiterà 16 postazioni, spazi dedicati alla somministrazione e nuove aree verdi nelle adiacenze. Il cantiere sarà organizzato per lavorare a fasi, così da permettere agli operatori di continuare le attività nelle aree non coinvolte dalle demolizioni. I lavori dovrebbero concludersi entro circa 12 mesi.

“Abbiamo ereditato progetti pieni di problemi, a volte quasi insormontabili – spiega l’assessora municipale al commercio Silvia Pieri –. Ma non abbiamo mai voluto gettare la spugna: i mercati come Colli Albani e Via Orvieto sono parte integrante della vita del quartiere e vanno preservati e rilanciati. Dopo 40 anni, finalmente stiamo chiudendo un percorso che ridarà respiro e dignità a questi spazi”.

