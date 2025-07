Nuovo parcheggio Cornelia: lavori partiti il 23 giugno, apertura il 1° luglio 2026

Una svolta attesa da anni: il vecchio silos meccanizzato accanto alla stazione Cornelia della Metro A, chiuso dal 2004 per problemi tecnici, si prepara a una nuova vita.

I lavori per trasformarlo in un moderno parcheggio di scambio sono partiti il 23 giugno 2025 e si concluderanno entro giugno 2026. L’inaugurazione è già fissata per il 1° luglio 2026.

Un progetto atteso e strategico

Il nuovo parcheggio sarà a servizio della fermata metro e del futuro capolinea della tranvia Termini–Vaticano–Aurelio, migliorando la mobilità in una delle zone più trafficate di Roma.

L’infrastruttura prevede:

239 posti auto

60 stalli per moto

Due piani a percorrenza circolare

Collegamenti diretti con la stazione metro tramite ascensori e percorsi pedonali

Gli accessi saranno due, da piazza Giureconsulti, con un’uscita su Circonvallazione Cornelia all’altezza di via Azzone.

Una rinascita firmata Quick Park

A guidare i lavori è l’azienda Quick Park, vincitrice di un project financing che le affida la gestione del parcheggio per i prossimi 30 anni. L’investimento complessivo è di 5,32 milioni di euro, con un ricavo medio annuo stimato in 763 mila euro e un costo di gestione previsto attorno ai 242 mila euro.

Un’area tutta da liberare (e valorizzare)

Il silos era chiuso da due decenni, ridotto a deposito di rifiuti e simbolo di degrado urbano. Solo per avviare il cantiere è stato necessario rimuovere oltre 5 tonnellate di spazzatura.

“Oggi, grazie alla collaborazione pubblico-privato, restituiamo alla città un’opera moderna e utile. I 239 posti auto permetteranno di liberare 1,7 km di superficie lineare in strada, con grandi benefici per il quartiere e per chi ogni giorno si muove tra centro e periferia”, ha dichiarato Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità e Trasporti di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.