Nuovo parco urbano a Roma Sud: partiti i lavori nell’area di via Giustiniano Imperatore

Un nuovo polmone verde attrezzato al posto delle colate di cemento inizialmente previste. Ha preso ufficialmente il via questa mattina il cantiere per la riqualificazione e la rigenerazione totale dell’area verde compresa tra via Tito e via Giustiniano Imperatore, nel cuore del quartiere San Paolo.

L’intervento, atteso da tempo dai residenti e finanziato nell’ambito delle opere pubbliche previste dalla Convenzione urbanistica locale, segna una netta inversione di tendenza rispetto ai piani originari per il quadrante a ridosso della via Cristoforo Colombo.

Il progetto: barriere naturali e un chiosco per la socialità

Il piano di restyling si svilupperà su una linea temporale di circa 180 giorni e punta a trasformare lo spazio esistente in un moderno parco urbano accessibile a tutti.

Tra i cardini del progetto spicca il totale mantenimento delle alberature storiche, attorno alle quali verranno ridisegnati percorsi pedonali, spazi di sosta e aree dedicate alla socialità di quartiere.

È prevista, inoltre, la predisposizione per l’apertura di un chiosco di ristoro a servizio dei frequentatori.

Dal punto di vista prettamente ambientale e paesaggistico, gli architetti hanno studiato soluzioni mirate per isolare l’area dalle fonti di inquinamento acustico e visivo circostanti:

Isolamento dalla Colombo: Il parco verrà schermato verso la vicina arteria della Cristoforo Colombo attraverso una barriera naturale formata da elementi arbustivi e da una modellazione geometrica del terreno, con movimenti artificiali della superficie a prato.

Separazione dai campi sportivi: Lungo i viali principali verranno piantumati nuovi esemplari arborei, nello specifico tigli e prunus, utili a creare un filtro visivo ed ecologico anche verso l’adiacente zona degli impianti sportivi.

Svolta politica: cancellato il vecchio parcheggio

L’avvio dei lavori rappresenta una significativa vittoria politica per l’amministrazione e per i comitati di quartiere, capaci di bloccare un progetto che avrebbe snaturato l’area.

“Con l’avvio dei lavori confermiamo quanto anticipato nei mesi scorsi: abbiamo deciso di superare il vecchio progetto del parcheggio per dare vita a una nuova area verde attrezzata”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. “Il nostro obiettivo è tutelare e valorizzare uno spazio pubblico importante, restituendolo ai cittadini con attenzione alla sostenibilità e alle esigenze delle famiglie, dei residenti e delle persone più fragili”.

Sulla stessa linea il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che ha rivendicato la sinergia istituzionale con il territorio: “Grazie all’attivazione dei cittadini e all’impegno del Municipio, abbiamo salvato una piccola e preziosa area verde e, soprattutto, colto l’occasione per restituire a questo angolo di San Paolo uno spazio di qualità vera. Nessuna alberatura verrà toccata: anzi, il verde esistente sarà arricchito. Questo piccolo cuore di via Giustiniano Imperatore avrà finalmente la dignità che merita”.

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