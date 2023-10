Nuovo servizio di raccolta rifiuti a Prato Falcone vicino all’Olimpico

Sarà operativo dalla prossima settimana il nuovo servizio di raccolta a Prato Falcone, piccolo agglomerato abitativo situato tra il fiume Tevere e lo Stadio Olimpico. “In virtù di una positiva e produttiva interazione tra Roma Capitale, Ama e Municipio I è stato predisposto e attuato il miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti per gli abitanti di questa frazione di territorio” così una nota stampa di Ama diffusa l’11 ottobre 2023.

La nuova postazione sorge su di un’area interna adiacente ad un giardino pubblico e comprenderà contenitori riservati a tutte le frazioni di rifiuto: materiali non riciclabili, scarti alimentari, contenitori in plastica e metallo, carta e cartone, vetro. I cassonetti sono di nuova tipologia e conformi alla colorazione prevista dalla normativa europea UNI 11686/2017: blu per carta e cartone, giallo per plastica e metallo, marrone per gli scarti organici e, infine, grigio per i materiali non riciclabili.

Questa reingegnerizzazione del servizio è stata modulata sulle specifiche esigenze di questa zona. Nell’area in cui in precedenza erano posizionati i contenitori, infatti, venivano spesso riscontrati fenomeni di abbandono abusivo o micro-discariche, soprattutto a seguito di eventi ospitati nel vicino stadio Olimpico.

“L’attivazione di questo nuovo servizio è l’esito di una fruttuosa collaborazione tra l’amministrazione, il Municipio I e AMA, con la quale si sono volute accogliere le esigenze dei residenti e, grazie al riposizionamento della postazione, evitare la periodica formazione di accumuli di rifiuti. Un servizio che si inserisce nel quadro complessivo di azioni volte ad ottimizzare la raccolta mirandola alle specifiche criticità dei diversi quadranti della città” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora, ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale.

“Un altro esempio di come il Municipio Roma I Centro, in collaborazione con il Comune di Roma e Ama, si sta muovendo per risolvere alcune situazioni legate al riposizionamento dei cassonetti sul nostro territorio. Ci eravamo già occupati di situazioni simili a Testaccio o a via Cavour, dove i cassonetti sono stati ricollocati in luoghi più idonei e dove è anche partita la raccolta porta a porta. Proseguiremo così anche nei prossimi mesi” ha concluso il Presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi.