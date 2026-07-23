Nuovo volto per gli accessi al Bambino Gesù: addio sampietrini al Pronto Soccorso, arrivano asfalto e pensilina smart

Un piano d’intervento mirato per snellire la viabilità di emergenza e garantire un approdo più sicuro e funzionale alle migliaia di famiglie, piccoli pazienti e vetture sanitarie che ogni giorno raggiungono la struttura pedilugica del Gianicolo.

Si sono conclusi i lavori di restyling coordinati da Roma Capitale attorno all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: un cantiere da circa 300mila euro di risorse capitoline, terminato in 40 giorni a cura del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.

Questa mattina si è svolto il sopralluogo finale per verificare il nuovo assetto viario. All’ispezione hanno preso parte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il Presidente dell’Ospedale Tiziano Onesti, il Direttore Generale Antonio Perno e il DG di Atac Paolo Aielli.

La mappa degli interventi: rivoluzione al Pronto Soccorso e pensilina hi-tech

I cambiamenti principali si concentrano su piazza di Sant’Onofrio, lo snodo cruciale in cui convergono gli ingressi di emergenza, il trasporto pubblico Atac e i flussi pedonali.

La vera novità riguarda la pendenza e la pavimentazione d’accesso al Pronto Soccorso:

Addio sampietrini al PS: la storica pavimentazione in blocchetti di selciato lungo la rampa d’accesso al Pronto Soccorso è stata rimossa e sostituita da un manto d’asfalto uniforme e liscio, studiato appositamente per ridurre le vibrazioni durante il trasporto delle ambulanze e dei mezzi di soccorso;

Aree stazionamento e stalli disabili: ridefiniti e riordinati i posti riservati alle automediche e ai mezzi d’emergenza. Proprio di fronte all’ingresso del Pronto Soccorso è stato inoltre ricavato un nuovo stallo per persone con disabilità;

Nuova fermata Atac “smart”: ricostruita l’area d’attesa dell’autobus con un marciapiede in selciato rinforzato da nuove canaline di scolo per le acque piovane. Su di esso Atac ha posizionato una pensilina intelligente di ultima generazione (valore 55mila euro).

Meno sosta selvaggia lungo il Gianicolo: marciapiedi larghi e dissuasori

Il cantiere ha esteso il proprio raggio d’azione per 1,5 chilometri interessando sia via del Gianicolo che Passeggiata del Gianicolo:

Aumenta la sicurezza pedonale: in via del Gianicolo gli operai hanno allargato il camminamento pedonale vicino alle strisce pedonali per accogliere in sicurezza i flussi di persone diretti ai padiglioni dell’ospedale;

Basta ostacoli per le ambulanze: lungo la Passeggiata del Gianicolo sono stati posizionati dissuasori di sosta di nuova generazione per reprimere il fenomeno del parcheggio irregolare, garantendo una carreggiata sempre libera per il transito rapido dei bus di linea e dei mezzi d’emergenza.

L’intero piano delle lavorazioni è stato strutturato a tappe per non interrompere la continuità operativa dell’ospedale. Per tutelare le maestranze dal caldo record della stagione estiva, gran parte dei volumi di scavo e asfaltatura è stata eseguita in orario notturno e nelle ore più fresche.

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