Ok dalla Giunta Capitolina alla costituzione della “Fondazione Mattatoio di Roma”

Uno dei luoghi più iconici di Roma è pronto a rinascere come cuore pulsante della cultura contemporanea. La Giunta Capitolina ha approvato la delibera che dà ufficialmente il via alla Fondazione Mattatoio di Roma, il nuovo ente che avrà il compito di gestire la futura Città delle Arti in fase di realizzazione nel quartiere Testaccio. Un progetto ambizioso, multidisciplinare, dal respiro internazionale, che punta a trasformare l’ex Mattatoio in uno dei centri culturali più importanti d’Europa.

Il provvedimento, che ora passerà all’esame dell’Assemblea Capitolina, prevede l’assegnazione gratuita per 40 anni dell’intero complesso alla Fondazione, oltre a un finanziamento iniziale di 2 milioni di euro. A guidarla sarà un Consiglio di Amministrazione con rappresentanti di Roma Capitale e dell’Università Roma Tre, tra i soci fondatori assieme all’Accademia delle Belle Arti, coinvolta come socio partecipante.

Tra i primi compiti della Fondazione: completare i cantieri in corso, progettare nuovi interventi, definire un modello gestionale innovativo e un progetto culturale integrato. Tutto questo per avviare progressivamente l’attività nei vari padiglioni del complesso, molti dei quali già ristrutturati o in fase di completamento.

Il nuovo organismo, come spiegano dal Campidoglio, curerà non solo la programmazione artistica e culturale, ma anche gli aspetti economici, amministrativi, logistici e promozionali: dalla vendita dei biglietti, alla produzione editoriale e multimediale, fino all’organizzazione di corsi, stage e masterclass. Fondamentale sarà anche la ricerca di sponsor e fondi nazionali ed europei, per sostenere un’attività culturale stabile e inclusiva.

“Una straordinaria opera di rinascita urbanistica e culturale per tutta la città”, ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri, sottolineando come la rigenerazione dell’ex Mattatoio – sostenuta da un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro e 15 cantieri – permetterà a Roma di dotarsi di un hub culturale di livello internazionale.

Anche l’Assessore al Patrimonio Tobia Zevi ha parlato di “un progetto strategico” che restituisce finalmente una gestione unitaria a uno degli spazi più suggestivi di Roma, acquisito dal Comune nel 1978 e da allora frammentato tra diverse realtà. “La Fondazione – ha aggiunto – si avvarrà di partner d’eccellenza e sarà un modello di governance pubblica ispirato alle migliori esperienze italiane ed europee”.

Grande entusiasmo anche da parte dell’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, che ha annunciato l’intenzione di presentare già a dicembre la prima programmazione ufficiale presso il nuovo centro dedicato alla fotografia.

“La Fondazione Mattatoio rappresenta il primo passo concreto verso una delle più grandi trasformazioni culturali della Capitale”, ha dichiarato, “un vero fiore all’occhiello per la città, che nasce nel cuore storico di Testaccio e guarda dritto al futuro”.

