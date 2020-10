OK della Giunta a riqualificazione area Quattro Venti

La Giunta capitolina dà il via alla riqualificazione dell’area verde di viale dei Quattro Venti, a Monteverde. È stato approvato il progetto realizzato dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale che sarà realizzato grazie allo stanziamento di 474mila euro: 405mila il costo dei lavori più le spese fisse. A breve sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di restyling dell’area situata nel Municipio XII che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un’area cani, orti urbani ed un percorso fitness.

Il progetto prevede numerosi interventi di riqualificazione nei tre ambiti in cui è stata suddivisa l’area. Nei pressi della stazione ferroviaria sarà realizzata una nuova area cani dotata di fontanella, zona di sosta con gazebo e recinzione. Nella piazza pedonale sono, inoltre, previsti interventi sul verde con piantumazione di arbusti e sull’arredo con aggiunta e sostituzione delle sedute in travertino danneggiate.

Nella parte limitrofa al percorso ciclopedonale si interverrà sostituendo la recinzione del parcheggio con una staccionata in legno e posando una nuova pavimentazione nella vicina area di sosta.

Inoltre, attorno al playground realizzato grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e Coni, verranno inseriti attrezzi ginnici ed una fila di orti urbani. Nelle vicinanze saranno posizionate 2 fontanelle, una delle quali dotata di serbatoio di recupero dell’acqua per l’innaffiamento. Comprese nel progetto la potatura degli alberi e la semina del prato, un percorso pedonale con area di sosta attrezzata con 2 gazebo ed un nuovo cancello su viale dei Quattro Venti.

“Con questo progetto realizziamo alcuni importanti interventi per restituire ai cittadini un giardino pulito, bello e funzionale dove far giocare i bambini in sicurezza, accogliere i cani in un’apposita area, praticare sport e trascorrere il tempo libero in relax. Grazie alla realizzazione degli orti urbani lo spazio sarà anche luogo diffusione di una maggiore sensibilità ambientale. L’area è stata spesso oggetto di atti vandalici che ne hanno compromesso le strutture ed il decoro, questa è la nostra risposta agli incivili” ha commentato l’Assessora alle Politiche del Verde, Laura Fiorini.