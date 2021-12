OLA – Oltre L’Apparenza dall’8 al 12 dicembre al parco Placidia-Ottoboni

Un palinsesto di proposte culturali in cui, in 5 giorni, si alterneranno attività di strada, laboratori scientifici per bambini e ragazzi, incontri di approfondimento, dimostrazioni tra scienza e magia, in cui il tema dell’ingannevolezza delle apparenze verrà “toccato con mano” e reso oggetto di intrattenimento, confronto e riflessione:

• Nei pomeriggi dell’8 e 9 dicembre due scienziati attraverseranno il Parco Placidia-Ottoboni con una specialissima bicicletta che si trasforma in laboratorio scientifico di strada e tutti potranno fermarsi a sperimentare con loro.

• Venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina, bambini e ragazzi potranno partecipare a divertenti laboratori interattivi, in cui sperimentare in prima persona con gli scienziati di Scienza Divertente:

venerdì 10 dicembre ore 16.30-17.45:

“osservare come scienziati” per bambini/e da 4 a 8 anni

“CSI (curiosi scienziati investigatori) alla gara di cucina” per ragazzi/e da 9 a 13 anni

sabato 11 dicembre ore 10.30-11.30 e 11.30-12.30:

“i segreti dell’acqua” per bambini/e da 4 a 8 anni

“i sensi confusi” per ragazzi/e da 9 a 13 anni

domenica 12 dicembre ore 10.30-11.30 e 11.30-12.30:

“aria fantastica” per bambini/e da 4 a 8 anni

“reazioni chimiche” per ragazzi/e da 9 a 13 anni

• Sabato 10 dicembre alle 15.00 appuntamento con Famiglie Digitali per un interessante incontro sulle possibilità e le insidie della rete, “regno del fake”. L’incontro è aperto a ragazzi, giovani, genitori, insegnanti, educatori, adulti che hanno voglia di approfondire il tema dell’educazione digitale tra benessere, identità e futuro dei ragazzi

• Sempre sabato alle 16.45 si conclude la giornata con un appuntamento da non perdere per tutti, bambini e adulti, che saranno spettatori di una coinvolgente e strabiliante dimostrazione da parte degli scienziati di Scienza Divertente di esperimenti magici…o scientifici?

• Pomeriggio di domenica 12 dicembre dedicato ai giovani e agli adulti, in collaborazione con il CICAP LAZIO

Alle ore 15.00 workshop di investigazione scientifica, adatto a adulti e ragazzi dai 12 anni in su. Un membro del Gruppo Indagini del CICAP proporrà un esperimento di investigazione in diretta su un caso misterioso a cui il pubblico potrà partecipare attivamente

Alle ore 16.45 l’illusionista Max Pirrone incanterà il pubblico con trucchi e illusioni a dimostrazione di quanto l’apparenza possa essere ingannevole

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione a roma@scienza-divertente.com oppure whatsapp 389.1190362

Green pass obbligatorio per l’ingresso nel gazebo

Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia: sarà a disposizione un gazebo con copertura anche laterale

L’iniziativa è finanziata con fondi della Regione Lazio.