Olgiata, l’Ex Plaza rinasce con il PNRR: in estate apre il primo Centro per l’Impiego del Municipio XV

Per anni è stato uno dei simboli più evidenti delle incompiute romane: serrande abbassate, spazi vuoti e promesse rimaste sospese tra carte e cantieri. Ora però l’ex Punto Verde Qualità dell’Olgiata prova davvero a voltare pagina.

Nel complesso dell’ex Centro Commerciale Plaza, nel quadrante nord della Capitale, prende forma il primo Centro per l’Impiego dell’area, destinato a diventare un nuovo presidio pubblico per lavoro e servizi.

Il sopralluogo effettuato dal presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha confermato che il cronoprogramma procede senza ritardi. La parte più pesante dell’intervento — quella legata alla riqualificazione strutturale dell’edificio — è stata completata, aprendo così la strada alla fase conclusiva del progetto.

Nei prossimi mesi sarà la Regione Lazio a gestire l’ultimo tratto del percorso: allestimento degli spazi interni, installazione degli impianti tecnologici e cablaggio digitale degli ambienti. L’obiettivo fissato dalle istituzioni è inaugurare il nuovo Centro per l’Impiego entro l’estate del 2026.

L’idea è quella di creare un punto di riferimento stabile per il quadrante nord della città, capace di mettere in contatto cittadini, aziende e opportunità professionali in un territorio che finora era rimasto privo di un presidio dedicato. Non soltanto sportelli amministrativi, dunque, ma un luogo pensato per orientamento, formazione e supporto al tessuto produttivo locale.

Dietro l’apertura del nuovo centro c’è un iter amministrativo durato quasi quattro anni. Il Municipio XV ha dovuto prima acquisire l’immobile dal Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale e successivamente coordinare il progetto con la Regione Lazio per ottenere le risorse del PNRR necessarie alla riqualificazione.

I lavori sono partiti lo scorso febbraio e, secondo quanto emerso dal sopralluogo, stanno rispettando le tempistiche previste.

Il progetto, però, non si ferma al piano terra. L’ex Plaza è destinato a una trasformazione molto più ampia, che punta a recuperare l’intero complesso dopo anni di abbandono e degrado.

A marzo si è chiusa la fase dell’avviso pubblico per individuare partner privati interessati alla valorizzazione del resto della struttura attraverso operazioni di project financing. L’obiettivo del Municipio è completare tutte le procedure amministrative entro la fine del 2026, così da poter avviare successivamente una nuova fase di cantieri.

L’idea è quella di restituire all’Olgiata un polo multifunzionale capace di ospitare servizi, attività sportive e spazi destinati alla comunità. Un cambio di paradigma per un’area che per troppo tempo è stata percepita come l’ennesimo monumento urbano all’abbandono.

Per il Municipio XV il recupero dell’ex Plaza rappresenta anche una sfida simbolica: trasformare uno dei luoghi più controversi della stagione dei Punti Verde Qualità in un esempio di rigenerazione concreta, legata non solo all’urbanistica ma anche al lavoro e ai servizi di prossimità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza