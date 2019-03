Ombre di un movente al Teatro Piccolo di Pietralata

Il 29, 30, 31 marzo 2019 ore 21 (20:30 aperitivo) al Teatro Piccolo di Pietralata (via della Stellaria 7 – Metro B – Fermata Pietralata) Ombre di un movente. Testo e regia di Angela Calefato, di e diretto da Angela Calefato,

Foto Emiliano Morbioli Cast: Riccardo Averaimo, Al Bettini, Mavina Graziani, Saverio Longo, Valeria Mafera, Mimmo Surace, Angela Vizzi. E con Angela Calefato

Cos’è successo ad Anna?

È venerdì mattina. Anna esce di casa e all’appuntamento con l’amica Isabella, per il solito caffè, non si presenta. Sparisce nel nulla.

La ricostruzione di un’appassionante storia di #amore e #tradimenti, gelosie e rancori, trascina lo spettatore nel dramma psicologico e lo coinvolge nel dipanamento di un intricato puzzle in cui si mescolano verità, bugie e sospetti. È il dubbio ad animare la pièce. Il dubbio persistente che divide la platea e ribalta le ipotesi di attribuzione del colpevole continuamente. Il dubbio che confonde fino al colpo di scena, come nella buona tradizione del #giallo di tutti i tempi. Un giallo pieno di ombre, ma il commissario Fanelli è sicura della pista da seguire. Quella del delitto passionale, i cui principali sospettati sono il marito e l’amante di Anna.

“Ombre di un movente” è uno spettacolo teatrale dedicato agli amanti del giallo.

Rassegna di teatro contemporaneo a cura di Gloria Imperi e Franco Franchi Dal 23 febbraio al 12 maggio 2019 al Teatro Piccolo di Pietralata (via della stellaria 7 – Metro B – Fermata Pietralata)

Info e prenotazioni: 06 4511282 – 388 468 0933 – info@ilpiccolodipietralata.com