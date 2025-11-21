Open Day sulla Sindrome Metabolica alla Farmacia Federico

La Farmacia Federico organizza un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute, aprendo le porte ai cittadini con un Open Day focalizzato sulla sindrome metabolica.

Sarà possibile effettuare una valutazione completa dei principali parametri di rischio a un costo simbolico di 9,90 euro. I controlli previsti comprendono pressione arteriosa, glicemia, livelli di colesterolo e trigliceridi, oltre alla misurazione del peso corporeo e della circonferenza vita, indicatori fondamentali per individuare eventuali condizioni a rischio.

A supporto dell’iniziativa sarà presente anche un nutrizionista esperto, che offrirà gratuitamente consigli personalizzati sullo stile di vita, l’alimentazione e la prevenzione.

L’evento si svolgerà, ogni mese, presso la Farmacia Federico. È possibile prenotare direttamente in farmacia oppure telefonando al numero 06 2275 1269.

Un’opportunità utile e accessibile per chi desidera fare il punto sulla propria salute e ricevere indicazioni professionali per migliorare il proprio benessere quotidiano.

