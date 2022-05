Opera di pulizia nel parco della Cervelletta dei Volontari Aziendali di Verisure Italia

Giovedì 19 maggio dalle 09:00 alle 14:00, dipendenti e collaboratori di Verisure Italia – azienda leader in Europa e Italia nel settore della sicurezza e dei sistemi di allarme per case e negozi – saranno impegnati in un’operazione di ripulitura di un’area del parco rurale della Cervelletta.

Ma perché questa iniziativa da parte di un’azienda privata?

Perché Verisure Italia aderisce al Patto Mondiale delle Nazioni Unite per sostenere i Dieci Principi degli Stati Nations Global Compact su diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione, rendendoli parte essenziale delle proprie strategie, cultura e operazioni quotidiane e impegnandosi in progetti di collaborazione per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Development Sustainable Goals – DSGs).

Tra le azioni verso il conseguimento degli SDGs, l’azienda prende parte alla campagna “Puliamo il Mondo” in collaborazione con Legambiente e il 13 settembre 2021 oltre 100 dipendenti e collaboratori Verisure hanno partecipato alla pulizia della spiaggia di Passoscuro, a Fiumicino, raccogliendo oltre 506kg di rifiuti.

Il 19 maggio alla Cervelletta, per Verisure Italia, saranno presenti anche il Managing Director Stefan Konrad e la HR Director Dalila Ferraioli.

Il video dell’iniziativa del 13 settembre a Passoscuro.