Operatori BAU per chi ama gli animali

Grazie all’iniziativa dell’associazione Animali in Famiglia e all’Ente Regionale RomaNatura, perfetto connubio ambiente e animali, è stato possibile realizzare un progetto per aspiranti operatori che si vogliono dedicare al soccorso degli animali, per lo più domestici.

I motivi che portano a frequentare un corso che abiliti a intervenire in caso di necessità per aiutare i nostri amici a quattro zampe in difficoltà sono tanti. Certo, la passione innanzitutto, ma bisogna che ci sia anche un minimo di attitudine visto che le materie di apprendimento sono diverse e tutte importanti per salvare la vita di un animale. Si va dall’arresto cardiaco, all’ostruzione delle vie aeree, all’annegamento, all’ustione, all’avvelenamento, ai parassiti, eccetera.

Il corso, grazie ad un apposito manuale di “Basic Animal Urgency”, prevede approfondimenti per ognuna delle circostanze trattate, ossia per come utilizzare prontamente bendaggi e tamponamenti e, non ultimo, per come immobilizzare e trasportare l’animale in completa sicurezza.

La preziosa iniziativa si rende necessaria in un mondo dove predomina degrado ambientale e disinteresse quasi totale nei confronti degli animali, specialmente d’affezione.

L’evento, da non perdere, si svolgerà il 19 marzo prossimo a Roma in via Gomenizza, 81 nelle strutture di Villa Mazzanti.

È questa un’opportunità che potrebbe tradursi in un lavoro molto ricercato, specialmente se l’operatore è abilitato con tanto di certificato professionale.

Trattandosi di un corso particolare con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche deve avere un contenuto numero di partecipanti amanti degli animali.

Per informazioni più dettagliate potete telefonare al numero 3386340829 oppure inviare una email a: infoanimaliinfamiglia.it