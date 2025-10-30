Operazione decoro a Porta Maggiore: ripulita la tomba del fornaio e le antiche mura

Porta Maggiore ritrova la sua bellezza. È stato completato l’intervento di ripristino e riqualificazione dell’area archeologica che custodisce uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città: le antiche mura romane e la Tomba del fornaio Marco Virgilio Eurisace, autentico monumento al lavoro e alla dignità dell’uomo comune nell’antica Roma.

L’operazione, promossa e coordinata dal Municipio Roma I Centro, ha riportato decoro e sicurezza in una zona di grande valore storico ma spesso trascurata.

I lavori hanno riguardato la rimozione dei rifiuti e delle scritte vandaliche, la pulizia delle superfici monumentali, il taglio della vegetazione infestante e la sistemazione dei percorsi di accesso, per consentire a cittadini e turisti di fruire al meglio del sito.

Un intervento corale, reso possibile grazie alla collaborazione tra Municipio I, Polizia Locale, Dipartimento Ambiente, Dipartimento Decoro Urbano e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che hanno unito forze e competenze per restituire dignità a un luogo chiave del patrimonio archeologico romano.

«Con questa operazione restituiamo alla comunità romana un luogo di inestimabile valore – sottolinea la presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi –. La cura delle antiche mura, della tomba di Marco Virgilio Eurisace e degli spazi di passaggio attorno a Porta Maggiore è un gesto di rispetto verso la storia della città e di orgoglio per il lavoro quotidiano dei cittadini e dei visitatori. Il decoro non è solo estetica: è presidio di memoria, identità e qualità della vita urbana».

L’iniziativa si inserisce nel programma di manutenzione e valorizzazione del patrimonio storico del Municipio I, che da tempo porta avanti interventi mirati per restituire decoro e fruibilità agli spazi monumentali del Centro.

