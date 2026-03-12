Operazione Decoro: abbattuta baracca al Pineto e 5 quintali di merce sequestrata a Centocelle

Le operazioni per il ripristino del decoro urbano proseguono in diversi quadranti della Capitale.

Nelle ultime ore la Polizia Locale di Roma Capitale ha condotto una serie di interventi mirati contro degrado, bivacchi abusivi e commercio irregolare, con azioni concentrate tra Monte Mario, Balduina e Centocelle.

Bonifica al Parco del Pineto

Il primo intervento è stato effettuato nel Parco del Pineto, sul versante di via Albergotti, dove gli agenti del XIV Gruppo Montemario hanno avviato un’operazione di pulizia e ripristino dell’area verde.

Durante le attività sono stati rimossi circa 5 metri cubi di rifiuti, in gran parte riconducibili a bivacchi improvvisati, ed è stata demolita una baracca abusiva individuata all’interno del parco.

All’operazione hanno partecipato diverse strutture capitoline: il personale dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, gli operatori di AMA – Decoro Urbano, il Servizio Giardini e l’Ente Roma Natura.

Oltre alla rimozione dei rifiuti, sono stati effettuati interventi di sfalcio della vegetazione e bonifica di altre aree del parco interessate da situazioni di degrado.

Al momento del sopralluogo non sono state trovate persone presenti nell’insediamento abusivo.

Interventi tra Balduina e Monte Ciocci

Le attività sono poi proseguite nella zona della stazione Balduina e lungo il Parco lineare di Monte Ciocci. Anche in questo caso, con il supporto degli operatori di AMA, sono stati rimossi rifiuti, masserizie e suppellettili abbandonate.

Complessivamente sono stati raccolti e smaltiti circa 4 metri cubi di materiali, contribuendo a restituire decoro a un’area molto frequentata da residenti e visitatori.

Controlli anche a Centocelle

Parallelamente continuano le operazioni contro l’abusivismo commerciale in altri quartieri della città.

Un nuovo intervento è stato effettuato in Largo della Primavera, nell’area antistante il mercato rionale di Centocelle, dove gli agenti del V Gruppo Casilino sono tornati a presidiare la zona.

Durante i controlli sono stati sequestrati circa 5 quintali di merce non idonea alla vendita e igienicamente non trattabile, poi avviata allo smaltimento grazie all’intervento di AMA.

Controlli destinati a proseguire

Secondo quanto comunicato dal Campidoglio, le operazioni di bonifica e controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni.

