Operazione “Vieni e raddoppia” a TuliPark

Dopo lo straordinario afflusso di visitatori a Pasqua e Pasquetta nel più grande parco u-pick di tulipani in Italia, la direzione ha lanciato l’operazione “𝗩𝗜𝗘𝗡𝗜 𝗘 𝗥𝗔𝗗𝗗𝗢𝗣𝗣𝗜𝗔”

Dall’11 al14 aprile i visitatori di TuliPark Roma (in via dei Gordiani 73) riceveranno in omaggio il doppio dei tulipani previsti dal biglietto di ingresso e per la precisione:

Il biglietto con 9 tulipani riceverà in omaggio altri 9 tulipani;

Biglietto con 22 tulipani: +22 tulipani in omaggio;

Biglietto con 50 tulipani: +50 tulipani in omaggio;

Pacchetti famiglia di 15 tulipani: +15 tulipani in omaggio.

Per aderire alla promozione, è sufficiente mostrare il proprio biglietto all’ingresso e si riceverà subito il regalo!

Per acquistare il biglietto:

bit.ly/3yQNdH9

E a Tulipark si può anche pranzare con le specialità olandesi e partecipare alle altre iniziative che ogni giorno vengono proposte.

Galleria di foto di un nostro lettore

Siamo lieti di pubblicare, con i nostri complimenti una galleria di foto di Ezio Cairoli, lettore di Abitare a Roma, scattate mercoledì 5 aprile 2023, al TuliPark di Roma.

Dov’è e come si raggiunge TuliPak

TuliPark – Roma è in Via dei Gordiani, 73 ed è aperto ogni giorno dalle 9:00 alle18:00

Ingresso euro 8,00 (senza tulipani); Ingresso + 9 tulipani euro 18,00. Acquisto dei biglietti on-line

Tutte le altre info QUI

Per altre informazioni telefonare allo 06 6227 9227 oppure scrivere ainfo@tulipark.it