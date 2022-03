Orienteering a Parco Talenti il 5 marzo 2022

Dopo una settimana di pausa, tornano “i Sabati dell’Orsa”, circuito di allenamenti e “open-day” di Orienteering organizzato dalla A.S.D. Orsa Maggiore, aperto ai tesserati della Federazione Italiana Sport Orientamento e a tutti gli interessati a provare questa disciplina coinvolgente ed ecologica.

Dopo aver fatto tappa a Tor Tre Teste e Villa Pamphilj, il prossimo appuntamento, sabato 5 marzo 2022, si terrà a Parco Talenti, nel Municipio III, dalle 10.30 alle 11.30, a via Arrigo Cajumi.

Gli istruttori dell’A.S.D. Orsa Maggiore, dedita ormai da quasi 30 annni a questa disciplina, saranno a libera disposizione nel fornire i primi rudimenti a tutti coloro che vorranno provare.

Parco Talenti non presenta grandi difficoltà tecniche, ideale quindi per i neofiti che possono iniziare facilmente a familiarizzare con le tecniche dell’Orienteering e adatto, per gli orientisti più esperti, a cimentarsi in metodi di allenamento più mirati.

L’Orienteering viene chiamato anche “lo sport dei boschi”, è immersione e interazione con l’ambiente circostante, e rappresenta il connubio perfetto tra l’impegno fisico e mentale. È una disciplina sportiva agonistica e ricreativa di lunga tradizione nel Nord Europa, ma ormai anche in Italia, che coinvolge i partecipanti alla ricerca delle cosiddette ‘lanterne’ (segnalatori di percorso) sparse sul territorio e riportate su una mappa topografica appositamente realizzata per questo sport, con il solo aiuto della bussola e delle proprie capacità.

Tutte le info sull’iniziativa alla pagina www.asdorsamaggiore.it/sabati- orsa/

Prenotazioni consigliate, per garantire la disponibilità delle mappe, ma le iscrizioni saranno possibili anche sul posto.