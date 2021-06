Ornella Style, passione e professionalità dal 1987

Oggi siamo in via Ernesto Rossi 8/a, in visita presso il negozio di Ornella Style nel quale ci accoglie con un bel sorriso Ornella Scione per un’intervista in una breve pausa del suo instancabile lavoro.

Come e quando ha preso avvio la sua attività?

Mio padre era barbiere e i miei fratelli parrucchieri. Quindi nasco in una famiglia che ha operato da sempre nel settore. Uno dei miei fratelli aveva un negozio a Casalbertone dove lavoravo anch’io. Poi un giorno ho deciso di lavorare in proprio e sono venuta ad abitare a Colli Aniene, dove mi sono messa a cercare un locale adatto. Davanti a casa mia c’erano molti negozi liberi; ne ho preso uno in affitto e ho iniziato nel 1987 l’attività.

E come sono stati i primi tempi?

Difficili come in ogni attività nuova, ma operando con professionalità nella zona, le persone hanno iniziato ad apprezzare il mio lavoro e attraverso il passaparola e senza fare pubblicità ho acquisito una sufficiente clientela. Questa poi è cresciuta nel corso degli anni e, anche oggi, nonostante la pandemia, riesco a mantenere in piedi l’attività con non pochi sacrifici, grazie al sostegno delle mie clienti.

Qual è il segreto del suo successo?

Mi piace socializzare e curare il lato umano con le mie clienti che mi considerano quasi una di famiglia. Uso prodotti buoni, ho una buona professionalità e soprattutto passione per il mio mestiere.

Come ricorda il quartiere quando ha iniziato ad operare qui?

Quando sono venuta ad abitare a Colli Aniene, nel 1978, l’aspetto del quartiere era desolante, c’erano ancora le pecore, cumuli di terra, fango, le strade ancora da asfaltare. I negozi erano pochissimi. Ricordo che c’era il telefono a gettone istallato nell’atrio della scala. Ricordo che allora, se pioveva, molti clienti venivano da me con le ‘calosce’ per non infangarsi le scarpe.

E i comportamenti delle clienti come sono cambiati?

In questi anni ci sono stati profondi cambiamenti nel costume. Sono cambiati i modelli di riferimento. Le mode viaggiano a forte velocità. Le clienti si informano molto navigando in internet e attraverso i social. E questo comporta la necessità di un continuo aggiornamento. Quello che non è mutato è il mio rapporto cordiale con loro. Esse si affidano a me e talvolta mi confidano anche storie intime, questo significa aver raggiunto un livello di fiducia enorme. Del resto sanno che sono una persona riservata che sa conservare i segreti. E poi mi piace anche dare dei buoni consigli tratti dalla mia esperienza di vita. C’è una cliente che quando viene, spesso mi ripete: “io entro bella ed esco bona!”. E questo mi gratifica molto, come quelle occasioni in cui varie altre clienti mi hanno invitata a pranzo.

Che fare oggi nell’ambito commerciale e nel quartiere?

Bisogna avere fiducia nel Padre Eterno, bisogna aver fiducia nella gente, essere onesti, ottimisti.