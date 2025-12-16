Ostia, al via interventi straordinari per rimuovere la sabbia dal lungomare e dalle strade

Il lungomare di Ostia, le piste ciclabili, i marciapiedi e le strade del Municipio X saranno presto più puliti e sicuri grazie a interventi mirati di rimozione della sabbia accumulatasi a seguito di mareggiate ed eventi meteorologici straordinari.

La misura nasce da una convenzione quadro tra il Dipartimento Ciclo dei rifiuti e Risanamento dagli inquinamenti e Ama S.p.A, nell’ambito dei servizi extra Ta.Ri., già inclusi nel contratto di gestione dei rifiuti urbani.

Gli interventi saranno attivati su richiesta dell’Amministrazione capitolina, sulla base delle segnalazioni del Municipio X, della Polizia Locale e dei presìdi Ama presenti sul territorio, che forniranno anche comunicazioni precise sulle tempistiche delle operazioni.

Per la rimozione della sabbia saranno impiegati mezzi meccanici come pale, mini-pale, spazzatrici stradali e compattatori, affiancati, dove necessario, dallo spazzamento manuale.

La sabbia rimossa sarà poi conferita in impianti dedicati per recupero, trattamento e smaltimento, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

“Con questa convenzione attiviamo interventi straordinari senza gravare sui cittadini, mirati a rimuovere la sabbia dalle aree più esposte a fenomeni meteorologici estremi lungo il quadrante litoraneo di Ostia”, ha spiegato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. “Si tratta di servizi puntuali che garantiscono decoro urbano e sicurezza, assicurando la piena fruibilità degli spazi pubblici sul lungomare e nelle aree limitrofe”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.