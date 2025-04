Ostia, al via la stagione balneare 2025 sul mare di Roma

La stagione balneare 2025 per le spiagge di Roma inizierà domani, giovedì 1° maggio, e durerà fino al 30 ottobre. Su proposta dell’Assessore Tobia Zevi, il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che stabilisce regole, orari, divieti e norme di carattere generale del Litorale romano.

Il provvedimento rafforza la tutela del diritto al mare, promuove l’accessibilità, garantisce la sicurezza e introduce nuove misure per il rispetto dell’ambiente costiero, favorendo la convivenza civile e la presenza degli animali da compagnia.

L’ordinanza rafforza la fruizione pubblica delle spiagge, garantendo il libero accesso alla spiaggia sia nelle porzioni in concessione sia nei varchi pubblici opportunamente indicati, che devono restare aperti, puliti e segnalati. Nel corso delle prossime settimane, inoltre, sarà verificata la possibilità di allestire ulteriori accessi pubblici.

Tra le novità principali, viene introdotta la disciplina delle spiagge libere attrezzate, che mantengono la loro destinazione pubblica e gratuita, garantendo la possibilità di accedere a tutti i servizi (docce, chioschi, soccorso) anche per chi non noleggia le attrezzature.

Particolare attenzione è dedicata all’inclusività: sono disciplinate le modalità d’installazione di passerelle e zone d’ombra stagionali, anche per i genitori con bambini piccoli, oltre che per assicurare la fruizione dei servizi igienici da parte di persone con disabilità.

È presente, inoltre, una regolamentazione avanzata per l’accesso degli animali da compagnia, introdotta per la prima volta: i concessionari possono realizzare aree dedicate, delimitate e attrezzate, anche con specchi acquei per la balneazione dei cani. In tutte le spiagge, comprese quelle libere, sono previsti una serie di divieti a tutela della sicurezza, del decoro e dell’ambiente.

È confermata la clausola di garanzia per i lavoratori: tutti i concessionari e gestori sono obbligati ad applicare il Contratto Nazionale del Lavoro di riferimento e sono previsti obblighi puntuali anche per gli stabilimenti balneari, tra cui l’adozione di un servizio di salvamento durante l’orario di balneazione (9.00-19.00), la pulizia costante dell’arenile e l’esposizione delle tariffe in modo trasparente.

Le attività stagionali di pubblico spettacolo in linea con le normative sono sempre consentite fino alle ore 3.00 nei giorni di venerdì, sabato, prefestivi e festivi e fino alle 2.00 negli altri giorni.

I concessionari, inoltre, sono obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, trasparenza e legalità, e le violazioni gravi o reiterate potranno comportare la decadenza della concessione o dell’affidamento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.