Ostia Antica, crolla un albero nel giardino della scuola: tragedia sfiorata per pochi minuti

Un tonfo improvviso, secco, quasi un boato. Poi, il silenzio rotto dai primi mormorii: è crollato un albero. È successo nel pomeriggio del 7 maggio, nel giardino della scuola primaria “A. Fanelli – F. Marini” di Ostia Antica, in via Francesco Orioli.

Un grosso pioppo nero si è abbattuto a terra, rovinando nel cortile dove poco prima decine di bambini giocavano e correvano al termine delle lezioni.

Erano da poco passate le 16:00 e la maggior parte degli alunni aveva già lasciato l’edificio. Una coincidenza fortunata, quasi miracolosa, che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Il pioppo non ha perso semplicemente un ramo: è crollato con tutto il suo tronco, sradicato dal terreno, lasciando a vista un’enorme massa di radici contorte.

“Un episodio potenzialmente drammatico – ha commentato Alessandro Ieva, capogruppo del Movimento 5 Stelle al X Municipio – accaduto a pochi minuti dall’uscita dei bambini. Presenterò un’interrogazione all’assessore all’ambiente per capire se l’albero fosse monitorato o se fossero già state segnalate criticità”.

Il caso ha riportato sotto i riflettori la questione, mai del tutto risolta, della manutenzione del verde scolastico. “Non possiamo attendere che si verifichi una tragedia per intervenire – ha proseguito Ieva –. Serve una mappatura aggiornata delle alberature a rischio, soprattutto in prossimità di scuole e luoghi pubblici”.

Fortunatamente non risultano feriti, ma il timore tra i genitori è palpabile. “Mia figlia era uscita da pochi minuti – racconta una mamma –. Se fosse successo mezz’ora prima, non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere”.

