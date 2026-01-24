Ostia, ecco il “Parco del Mare”: 23 milioni per abbattere le barriere e ritrovare il litorale

Non più un semplice asse stradale a ridosso della spiaggia, ma un parco lineare affacciato sul Tirreno, pensato per restituire il mare ai cittadini. Si chiama Parco del Mare il progetto con cui la Giunta Gualtieri punta al rilancio del litorale di Ostia e, più in generale, del X Municipio.

L’intervento mira a trasformare radicalmente il volto del lungomare: meno asfalto, più verde, una nuova viabilità orientata a pedoni e ciclisti e una diversa organizzazione delle attività commerciali, con l’obiettivo di liberare la visuale verso il mare e valorizzare il paesaggio costiero.

Finanziamenti e tempi: una corsa contro la scadenza

Il progetto è finanziato con 23 milioni e 883 mila euro nell’ambito del Piano Regionale Lazio FESR 2021-2027. Le risorse, però, sono vincolate a tempi stringenti.

La maggior parte degli appalti dovrà essere affidata entro giugno 2026, pena la perdita dei fondi. Successivamente si procederà con il completamento delle opere accessorie e con l’integrazione del progetto nel nuovo Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA), destinato a ridefinire l’organizzazione delle spiagge.

Rinaturalizzazione e nuove dune

Uno dei cardini dell’intervento riguarda la rinaturalizzazione del tratto costiero. In particolare, all’altezza del Canale dei Pescatori è prevista la ricostituzione della duna marina, collegata alle aree verdi esistenti.

L’area sarà trasformata in uno spazio naturale aperto al pubblico, con percorsi e zone fruibili “piedi nell’arena”, pensate per coniugare tutela ambientale e accessibilità.

Via il “lungomuro” e nuova visuale sul mare

Il progetto prevede anche la delocalizzazione di alcune attività commerciali che oggi impediscono la vista del mare dalla strada. L’obiettivo dichiarato è superare l’effetto “lungomuro” e permettere a residenti e visitatori di vedere il mare direttamente dal marciapiede, restituendo continuità visiva tra città e spiaggia.

Infrastrutture e mobilità

Sul fronte delle opere pubbliche, sono previsti interventi di riqualificazione dei lungomare Duca degli Abruzzi e Paolo Toscanelli, oltre al ridisegno di piazza dei Ravennati, uno dei nodi urbani più centrali di Ostia.

Tra le novità più attese figura il nuovo ponte carrabile sul Canale dei Pescatori, progettato da Risorse per Roma, destinato a migliorare i collegamenti e la fluidità del traffico.

Il piano comprende anche un riassetto complessivo della viabilità, con nuovi parcheggi e una maggiore attenzione alla mobilità dolce, a supporto del rilancio delle spiagge libere, che diventeranno “attrezzate” secondo un modello improntato a inclusione, decoro e servizi.

Il confronto con i cittadini

Il progetto sarà presentato ufficialmente lunedì 9 febbraio in una giornata articolata in due momenti.

Al mattino, alle 10.30, è prevista la presentazione istituzionale presso la sede di via Bernardino da Monticastro 1. Nel pomeriggio, invece, l’incontro si sposterà alla sede di Roma Tre – Ingegneria del Mare, dove si terranno tavoli tematici aperti alla cittadinanza su ambiente, mobilità e sviluppo locale, per discutere l’impatto del piano sul territorio.

Un passaggio che l’amministrazione considera centrale per accompagnare una trasformazione destinata a incidere profondamente sul futuro del litorale romano.

