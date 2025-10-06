Ostia, più sicurezza all’incrocio di via Vannutelli: arriva la mini rotatoria

Strade più sicure e quartiere più vivibile. È questo l’obiettivo dell’intervento avviato in questi giorni all’incrocio tra via Cardinal Ginnasi e via Vannutelli, nel cuore di Ostia Lido, uno dei punti più critici della viabilità del Municipio X.

La misura — richiesta dall’amministrazione municipale e inserita nel programma dei “black points” di Roma Capitale — punta a ridurre la velocità delle auto e rendere più sicuro l’attraversamento dei pedoni, soprattutto nelle ore serali.

“Il problema principale di questo incrocio — ha spiegato Leonardo Di Matteo, presidente della commissione municipale ai Lavori pubblici — era l’eccessiva ampiezza delle carreggiate. Consentiva manovre pericolose e rendeva difficoltoso l’attraversamento dei pedoni, anche in presenza del semaforo”.

Una criticità segnalata da tempo dai residenti e dal comitato di quartiere Lido Centro, come ricorda il presidente Vincenzo Giojelli: “Chiedevamo da anni un intervento per migliorare la sicurezza. La precedente semaforizzazione non bastava a evitare incidenti, soprattutto di notte”.

Proprio per ridurre il tasso di incidentalità, tra i più alti del territorio, il Dipartimento Mobilità ha elaborato un piano completo di riqualificazione.

Le novità in arrivo:

nuove isole spartitraffico tra le carreggiate per regolare meglio le svolte;

un attraversamento pedonale protetto da varchi e isole di sicurezza;

marciapiedi estesi per accorciare i tempi di attraversamento;

corsie dedicate alla svolta a sinistra; e, al centro dell’incrocio, una mini rotatoria per migliorare la fluidità del traffico.

Ma l’intervento non si limita alla sicurezza. Come spiega Guglielmo Calcerano, assessore municipale ai Lavori pubblici, “il cantiere prevede anche il rifacimento delle tazze stradali dei platani e dei lecci, il ripristino delle caditoie per ridurre gli allagamenti e l’installazione di scivoli e percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti. L’obiettivo è avere un territorio bello, sicuro e accessibile a tutti”.

A completare il restyling, il rifacimento dell’asfalto di via Cardinal Ginnasi e la creazione di nuovi parcheggi “a spina di pesce”, che aumenteranno la disponibilità di posti auto in zona.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.