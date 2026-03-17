Ostia riparte: riapre la strada simbolo dei disagi

Una boccata d’ossigeno per la viabilità del litorale romano. Dopo settimane di disagi e deviazioni, Via del Mar Arabico si prepara a riaprire completamente, restituendo fluidità a uno dei collegamenti più importanti del Municipio X.

L’arteria, che costeggia lo Stadio Giannattasio, era stata chiusa d’urgenza a causa delle gravi condizioni del manto stradale. Ora, grazie a un intervento rapido e mirato, le transenne stanno per sparire e la circolazione tornerà a pieno regime.

Fine dei cantieri, torna la normalità

La chiusura, disposta dalla Polizia Locale di Roma Capitale, aveva mandato in tilt la mobilità della zona per circa un mese.

Il tratto tra Via Mar dei Coralli e Via Mar Rosso tornerà ora percorribile in entrambe le direzioni, con un impatto immediato sulla vita quotidiana di residenti e pendolari.

Non solo automobilisti: con la riapertura verranno ripristinati anche i percorsi originari delle linee ATAC 05 e 05B, insieme agli scuolabus diretti agli istituti della zona.

Il piano da 3,5 milioni per le strade del Municipio X

L’intervento su via del Mar Arabico rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. La giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha stanziato 3,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade del Municipio X nel biennio 2026-2027.

Un piano che punta a intervenire sulle criticità più evidenti del territorio, restituendo sicurezza e decoro a diverse arterie strategiche.

La svolta dell’“Accordo Quadro”

A rendere possibile la rapidità dei lavori è stato il nuovo sistema dell’“Accordo Quadro”, introdotto da Roma Capitale.

«Questa modalità ci consente di intervenire con maggiore velocità», ha spiegato l’assessore municipale ai Lavori Pubblici Guglielmo Calcerano. «La maxi gara suddivisa in lotti permette ai Municipi di avere fondi già disponibili, evitando tempi lunghi per ogni singolo appalto».

I prossimi interventi: da Acilia a Ostia

Il piano non si ferma al lungomare. Nei prossimi mesi i cantieri si sposteranno anche nell’entroterra del Municipio X, toccando alcune strade da tempo segnalate dai residenti:

Via Gaetano Previati

Via Domenico Morelli

Via Diego Simonetti

Via Mar Rosso e il “gigante verde” da proteggere

In parallelo, interventi mirati interesseranno anche Via Mar Rosso. Qui è prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all’incrocio con Via Mare di Bering, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale.

L’area sarà valorizzata anche per tutelare un simbolo naturale del quartiere: il grande pioppo nero recentemente riconosciuto dalla Regione Lazio come albero monumentale.

Un intervento che unisce mobilità e attenzione al territorio, restituendo ai cittadini non solo strade più sicure, ma anche spazi urbani più vivibili.

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