Ostia sfida l’estate: scatta il “Piano Mare 2026” per blindare il decoro del litorale

Il “mare di Roma” si prepara alla stagione estiva con un piano straordinario che punta a giocare d’anticipo. Già dalla fine di marzo, infatti, AMA S.p.A. ha avviato la prima fase del “Piano Mare 2026”, un dispositivo articolato di pulizia e raccolta rifiuti pensato per garantire decoro e servizi lungo tutto il litorale di Ostia.

L’intervento, coordinato con Roma Capitale, si estende su circa 20 chilometri di costa, dal Porto di Ostia fino a Pratica di Mare, attraversando i principali assi del lungomare e le aree a più alta frequentazione, tra piazze, strade e accessi agli stabilimenti.

Spiagge e lungomare sotto osservazione

In vista dell’apertura ufficiale della stagione balneare, sono già partite le operazioni di vagliatura delle spiagge libere, affiancate da nuovi interventi su piste ciclabili e marciapiedi, soprattutto dopo le mareggiate che spesso riversano sabbia e detriti sulla viabilità.

Un’azione preventiva che punta a presentare il litorale in condizioni decorose già nelle prime settimane di caldo, quando l’afflusso di bagnanti inizia a crescere.

Da maggio il piano entra nel vivo

Sarà però tra maggio e settembre che il dispositivo raggiungerà la sua massima intensità. In campo un nucleo dedicato di operatori e mezzi per rafforzare le attività quotidiane: spazzamento di strade e marciapiedi, svuotamento dei cestini, lavaggi, sanificazioni e rimozione dei rifiuti abbandonati.

Particolare attenzione sarà riservata ai nodi di maggiore passaggio, come le fermate della linea Roma-Lido — Ostia Centro, Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo — e agli accessi alle spiagge. Previsti anche presidi mobili pronti a intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche.

Raccolta potenziata per stabilimenti e locali

Il piano guarda con attenzione anche alle attività economiche del litorale. Stabilimenti balneari, ristoranti e locali della movida avranno un servizio di raccolta rifiuti intensificato, già rafforzato ad aprile e destinato a diventare quotidiano nei mesi centrali dell’estate.

Un’organizzazione più capillare che coinvolge tutte le frazioni — dall’indifferenziato all’organico — con orari definiti per evitare accumuli e disagi nelle ore di punta.

“Pronti all’estate”

L’obiettivo, spiegano dai vertici aziendali, è arrivare preparati al picco di presenze. “Abbiamo lavorato con anticipo per gestire l’aumento dei flussi già visibile in questi giorni”, sottolinea il presidente di AMA, Bruno Manzi, ribadendo la volontà di garantire per tutta l’estate standard elevati di pulizia.

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