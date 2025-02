Ostia, sopralluogo per la messa in sicurezza della rotonda e del trampolino del Kursaal

Si è tenuto ieri mattina il sopralluogo dell’assessore al Patrimonio e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, giunto ad Ostia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la messa in sicurezza del tratto di costa sottostante la rotonda di Ostia e lo storico trampolino del Kursaal avviati dalla Regione Lazio.

Per la messa in sicurezza dell’area è stata realizzata una scogliera lineare di 350 metri, posizionata a circa 15 metri con un’altezza di due metri circa, nel tratto sottostante la Fontana dello Zodiaco fino all’altezza della piscina del Kursaal.

L’intervento, realizzato dal dipartimento regionale alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, era stato deciso due settimane fa in seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici dell’area pianificazione e attuazione degli interventi a difesa della costa.

La scogliera servirà ad attenuare il moto ondoso in caso di forti mareggiate e sarà inserita all’interno della progettazione degli ulteriori interventi di ripascimento già programmati dalla Regione, il primo dei quali partirà a metà marzo.

«Siamo intervenuti in tempi record per salvaguardare la Fontana dello Zodiaco e il trampolino del Kursaal che rappresentano due simboli storici di Ostia e del mare di Roma. Contemporaneamente sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino della soffolta a Lido centro e nei prossimi giorni provvederemo ad un ripascimento con oltre 180 mila metri cubi di sabbia che ripopolerà il tratto di spiaggia interessato dall’intervento.

Stiamo già pianificando interventi per i prossimi anni per mitigare l’impatto dell’erosione costiera in questo tratto ma anche lungo tutto il litorale laziale. Con queste opere confermiamo l’attenzione della Giunta per salvaguardare il mare di Ostia dall’erosione», dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.

GLI INTERVENTI PREVISTI

Entro l’inizio dell’estate sul litorale di Ostia verranno completate due importanti opere necessarie per contrastare l’erosione costiera. La prima riguarda il ripristino della soffolta nel tratto che va dalla rotonda di Piazzale Magellano fino al canale dei Pescatori.

Un secondo intervento riguarda, invece, il ripascimento nel tratto di spiaggia che va dal canale dei Pescatori fino alla Rotonda. Questo intervento verrà eseguito dopo il 15 marzo da una draga che sverserà 180mila metri cubi di sabbia per ripristinare la costa nel tratto interessato.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.