Ostiense cambia volto: approvato il progetto di riqualificazione tra mobilità, decoro e patrimonio storico

Non più soltanto una via di scorrimento congestionata e segnata dal degrado, ma un asse urbano riqualificato, capace di valorizzare il patrimonio industriale e archeologico del quadrante Ostiense.

È questo l’obiettivo del progetto approvato dalla Giunta capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, pensato per risolvere criticità storiche legate alla sicurezza stradale, alla qualità dello spazio pubblico e a una distribuzione degli spazi finora fortemente sbilanciata a favore delle automobili.

Il tratto interessato, da anni caratterizzato da avvallamenti del manto stradale e da marciapiedi poco funzionali, è destinato a diventare un collegamento più ordinato e accessibile tra il nodo di Piramide e l’area di via Ostiense.

Mobilità e trasporto pubblico

Uno dei cardini dell’intervento riguarda il potenziamento del trasporto pubblico. Le corsie preferenziali centrali saranno riorganizzate e meglio separate dalle carreggiate laterali grazie alla realizzazione di una banchina pedonale rialzata, in particolare nel tratto compreso tra il Ponte della Ferrovia e via Negri.

La nuova configurazione punta a migliorare la sicurezza e la regolarità del servizio, riducendo le interferenze con il traffico privato e rendendo più leggibile l’assetto complessivo della strada.

Nuovi materiali e accessibilità

Sul piano del decoro urbano, il progetto segna una svolta significativa. I marciapiedi verranno completamente ripensati, con l’eliminazione dell’asfalto a favore di lastre in basalto e travertino, materiali coerenti con il contesto storico e monumentale dell’area, dominata dalla presenza della Piramide Cestia.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità: sono previsti nuovi percorsi Loges, scivoli e soluzioni dedicate alle persone con disabilità, con l’obiettivo di rendere l’asse pienamente fruibile da tutti.

Verde, arredo urbano e valorizzazione culturale

Tra piazzale Ostiense e via Giovanni da Empoli nascerà una nuova aiuola spartitraffico alberata, dotata di impianto di irrigazione.

L’intervento sarà completato da panchine, fioriere e nuova segnaletica turistica, pensata per orientare residenti e visitatori verso i principali poli culturali del quadrante, come la Centrale Montemartini e gli altri siti di archeologia industriale.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare il legame tra infrastruttura stradale e patrimonio storico, trasformando la via in un vero corridoio urbano di connessione e non più in una semplice arteria di attraversamento.

Stop alla sosta disordinata

La riqualificazione passerà anche da una razionalizzazione della sosta. I parcheggi saranno disposti in linea lungo le carreggiate laterali, eliminando l’attuale occupazione irregolare dello spazio pubblico.

Questo consentirà la realizzazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale, pensato per garantire continuità visiva e funzionale tra il nodo di scambio di Piramide e l’area dei locali, degli uffici e delle università di via Ostiense.

Tempi e integrazione con gli altri cantieri

Dopo il parere favorevole della Conferenza dei Servizi, arrivato lo scorso ottobre, il progetto entra ora nella programmazione triennale del Comune.

I lavori saranno coordinati con gli altri grandi interventi previsti nel quadrante, dalla riqualificazione degli Ex Mercati Generali, attesa per il 2027, fino al restauro del Porto Fluviale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.