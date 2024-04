Ouka Leele: l’icona della movida spagnola degli anni Ottanta in mostra a Roma

“Una movida Bárbara” è il nome della prima mostra italiana dedicata all’ecclettica artista Ouka Leele – pseudonimo di Bárbara Allende Gil de Biedma (1957 – 2022). Come suggerisce il titolo stesso, questo progetto si inserisce nell’ambito di una speciale rassegna che il Museo di Roma in Trastevere ha dedicato ad alcuni dei più importanti fotografi della movida degli anni Ottanta.

L’esposizione, in programma fino al prossimo 7 luglio, offre una panoramica completa della lunga carriera della fotografa e pittrice madrileña che nel 2005 è stata insignita del celebre “Premio Nazionale di Fotografia”.

Ricordiamo che Barbara fece il suo debutto nella Capitale spagnola nel 1980, con la mostra denominata “Peluquería”. In quest’occasione, si fece subito notare per la particolarità dei suoi scatti in bianco e nero che ravvivava, grazie alla tecnica degli acquarelli, con una grande varietà di colori per poi tornare a fotografare di nuovo il risultato finale. In poco tempo, divenne uno dei nomi più apprezzati del movimento culturale della movida che come è noto portò un grande rinnovamento nel mondo dell’arte, in un Paese che era appena uscito da un lungo periodo di dittatura. Il crescente successo della fotografa spagnola venne sancito nel 1987 dalla sua prima retrospettiva al Museo d’Arte Contemporanea.

La mostra al Museo di Roma in Trastevere propone una collezione di circa 100 opere dell’artista, tra cui troviamo anche una selezione delle sue più famose produzioni pittoriche – alle quali si dedicò negli ultimi anni della sua carriera, come ad esempio le serie: “Floreale”, “El Cantar de los Cantares” e “A donde la luz me lleve”. Nell’ambito del percorso espositivo, un posto di rilievo è occupato dalla “Menina Liberada”: l’unica opera di una fotografa donna esposta in modo permanente al Museo del Prado di Madrid. Inoltre, la mostra è arrichita da materiale documentario, prove di stampa, cataloghi e manifesti.

“Una movida Bárbara” è stata promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed organizzata dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna e Caravan. Il progetto è a cura di Silvia Oviaño e María Rosenfeldt, figlia di Ouka Leele.

Una movida Bárbara di Ouka Leele

QUANDO: fino al 7 luglio 2024;

fino al 7 luglio 2024; DOVE: Museo di Roma in Trastevere – piazza Sant’Egidio, 1/b;

Museo di Roma in Trastevere – piazza Sant’Egidio, 1/b; ORARI: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – ultimo ingresso un’ora prima della chiusura;

dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – ultimo ingresso un’ora prima della chiusura; CONTATTI: https://www.museodiromaintrastevere.it/

