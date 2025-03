PalaCorviale, arriva il sopralluogo al cantiere

L’Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, il presidente del Municio XI Gianluca Lanzi e il consigliere capitolino Giorgio Trabucco hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere del nuovo palazzetto multidisciplinare di Corviale.

“I lavori proseguono senza sosta nel pieno rispetto del cronoprogramma. Abbiamo iniziato ad aprile 2024 – spiega Onorato – a metà ottobre sono state gettate le fondamenta e in meno di un anno abbiamo montato i pilastri e le travi perimetrali“.

“In questi giorni stiamo completando l’assemblaggio delle pareti e dei solai prefabbricati. Sono tempi da record. – aggiunge l’Assessore – La struttura diventerà la casa di diverse discipline sportive, offrendo a ragazze, ragazzi e adulti l’opportunità di avvicinarsi alla pratica sportiva di base e di disputare anche gare competitive, grazie alla tribuna da 700 posti.

Saranno applicate le tariffe comunali, consentendo veramente a tutte e a tutti di fare sport, senza distinzioni sociali o economiche. Questo impianto avrà anche un enorme valore sociale: diventerà un punto di riferimento, aiuterà a contrastare il disagio giovanile e garantirà più sicurezza”.

L’opera viene realizzata grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR.

