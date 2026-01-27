Palmiro Togliatti, Pini abbattuti per la tranvia, i comitati: “Erano sani”

Le motoseghe sono entrate in azione lungo viale Palmiro Togliatti (all’altezza del quartiere di Colli Aniene), dove il tracciato della nuova tranvia deve farsi strada tra i filari di Pinus pinea.

Secondo quanto riferito dai comitati di quartiere, nella sola giornata di ieri sarebbero stati abbattuti sei alberi per consentire l’avanzamento dei lavori.

Un intervento che ha riacceso la protesta dei residenti, già mobilitati da tempo contro il taglio dei pini lungo il percorso dell’opera.

La contestazione dei comitati

A guidare la mobilitazione sono il Comitato di Quartiere Colli Aniene e l’associazione Salvaguardiamo Colli Aniene, rappresentati rispettivamente da Gabriella Masella e Mario Criscuolo.

I cittadini contestano la necessità degli abbattimenti, sostenendo che le piante rimosse non presenterebbero problemi di stabilità, a differenza di alcuni esemplari eliminati circa un anno fa.

I comitati ricordano che nel 2021 avevano effettuato un censimento “dal basso” degli alberi trattati contro la cocciniglia tartaruga, avvalendosi di un perito agrario. Secondo quella verifica, i pini risultavano in buono stato di salute.

Tra le principali critiche, anche la mancanza di trasparenza sul progetto esecutivo. I residenti affermano di non aver mai potuto consultare la documentazione completa, nonostante le richieste di accesso agli atti, per valutare se il tracciato della tranvia potesse essere spostato anche solo di pochi metri e salvare parte dei fusti.

La posizione del Campidoglio

Dal Campidoglio, l’Assessorato all’Ambiente ha cercato di rassicurare la cittadinanza richiamando i dati emersi in Conferenza dei Servizi. Lungo l’intero tracciato della nuova tranvia, che si sviluppa per quasi 8 chilometri, gli abbattimenti previsti sarebbero circa 30.

L’amministrazione sottolinea inoltre che è previsto un piano di riforestazione, con la messa a dimora di nuovi alberi di “adeguate dimensioni” nelle aree limitrofe.

La ditta incaricata dei lavori, spiegano dal Campidoglio, avrà anche l’obbligo di garantire l’attecchimento delle nuove piantumazioni.

Resta centrale, nella posizione dell’amministrazione, il valore strategico dell’opera: la nuova tranvia è considerata fondamentale per il quadrante est della città e dovrebbe garantire una capacità di trasporto fino a 42mila passeggeri al giorno, collegando Subaugusta a Ponte Mammolo.

Le richieste dei residenti

I comitati chiedono ora una sospensione dei lavori e un sopralluogo congiunto immediato, che coinvolga direzione lavori, stazione appaltante e rappresentanti dei cittadini. L’obiettivo è verificare sul posto eventuali soluzioni alternative.

«Non vogliamo piantumazioni simboliche o piccoli arbusti – spiegano – ma alberi in grado di compensare davvero l’ombra e l’ossigeno che questi pini, cresciuti in oltre quarant’anni, hanno garantito finora al quartiere».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.