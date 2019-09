Pam Local apre a Tor di Quinto

Pam Panorama incrementa la propria presenza a Roma con l’apertura odierna del punto vendita Pam local di via Flaminia 705. Il negozio, all’insegna di convenienza, praticità e qualità offrirà, grazie al ricco assortimento, soluzioni su misura disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica.

Il punto vendita romano, il 31° a Roma si trova nel cuore del quartiere Tor di Quinto, situato nell’area nord della città, a ridosso della sponda destra del fiume Tevere.

All’interno del negozio sarà possibile trovare colazione dolce o salata, da fare in piedi e al volo o seduti a tavola, con gran calma. La colazione è più di un pasto, è uno stile di vita. Nel Pam local si troverà tutto ciò che più piace per iniziare la giornata con la giusta energia: tante varietà di dolci e prodotti da forno, confetture e composte, yogurt, caffè, latte, tè ma anche salumi, formaggi, succhi di frutta e spremute. Nel menù sono state inserite otto tipologie di colazioni diverse studiate per soddisfare al meglio i gusti di tutti: Italiana, American Breakfast, A tutto bio, Colazione del Campione, Integrale, Free From, Esotica e Kids. Più di 150 prodotti per la colazione ideale.

Saranno a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di ogni cliente: gli amanti del benessere potranno trovare centinaia di prodotti free from o integrali, referenze con pochi grassi, ed un’ampia proposta di articoli biologici, vegani e superfood. Chi ricerca una qualità superiore all’insegna dell’italianità avrà a disposizione numerose eccellenze DOP e IGP, provenienti da fornitori locali e appositamente segnalate in negozio come “prodotti del territorio”.

Per chi è di corsa e viene colto da un languorino c’è il Food to Go, che offre pratiche soluzioni per pasti veloci ma gustosi e sfiziosi, mentre chi ha un occhio di riguardo non solo per il risparmio ma anche alla riduzione degli sprechi, può contare su numerose confezioni monoporzione e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti. Come da format Pam local non mancheranno i menu in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi e l’iniziativa “Prezzo Promessa” che garantisce prezzi bassi tutto l’anno su centinaia di prodotti di uso quotidiano. All’interno dell’enoteca del punto vendita è possibile trovare birre refrigerate, con più di 50 tipi di birre tradizionali e artigianali.

Ampio spazio sarà destinato poi alla linea completa di prodotti per la cura e l’igiene della persona, per offrire una beauty routine tutta al naturale, e alla linea di referenze ecologiche per la pulizia della casa e la cura del bucato.

Per chi è attento all’inquinamento ambientale e sensibile al tema del Plastic Free, può trovare una linea di stoviglie biodegradabile e compostabile che proviene da fonti rinnovabili e di origine naturale che può essere utilizzata anche ad alte temperature.

Per ridurre il tempo in cassa i Clienti potranno usufruire dei più moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay. Sarà infine possibile godere, richiedendolo in cassa al termine della spesa, della comodità del servizio di consegna a domicilio.

“Siamo felici di celebrare l’apertura del Pam local nel quartiere di Tor di Quinto – afferma Renato Mazzucco, Direttore Vendite prossimità Pam – Roma è una città che apprezza molto il nostro format di spesa facile, comoda e veloce. Infatti questa apertura rappresenta la 31° nella Capitale, abbiamo raggiunto i 105 punti vendita sul territorio nazionale ed abbiamo in programma altre 10 aperture entro fine anno tra punti vendita diretti ed in franchising. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad offrire sempre la massima qualità al miglior prezzo, con un assortimento studiato per soddisfare le esigenze di spesa di tutti.”