Pane e Libri alla libreria Il Mattone di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale

Presso la Libreria il Mattone in via Bresadola, 12/14 sabato 16 febbraio ore 21,00 Pane e Libri, teatro letture musica e comicità di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale.

In quanti modi si può parlare di libri! il primo libro letto e quello lasciato a metà il libro più detestato e quello più amato.

I libri da leggere e quelli che mai leggerai quelli ordinati nella libreria e quelli sparsi e ammonticchiati qua e là

una storia “della letteratura” molto personale!

Ii libri non sono fatti per restare su uno scaffale Facciamo uscire di casa i nostri scrittori preferiti

E per chi vuole: spazio ai lettori! Scegli il tuo libro o autore speciale! Hai 3 minuti per consigliare, invogliare, raccontare