Parco Baden Powell, inaugurate area ludica e fitness

L’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e il presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri, con il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti e l’Assessora municipale Federica Desideri, hanno inaugurato l’area ludica riqualificata e la nuova area sportiva nel Parco Baden Powell.

L’intervento, realizzato dal dipartimento capitolino Tutela Ambientale, ha completamente rinnovato l’area ludica preesistente che è stata allestita due altalene multi, di cui una per i più piccoli con sedili a gabbietta, due strutture a torri con scivoli e rete di arrampicata, una casetta con scivolo e un gioco a molla a forma di pappagallo. Tutta l’area, di oltre 200 mq, è stata pavimentata in gomma antitrauma.

È stata, inoltre, realizzata una nuova area sportiva con pavimentazione antitrauma che è stata equipaggiata con una struttura workout con anelli e sbarre per trazioni, un’ellittica per allenamento gambe e braccia, una cyclette e panche per addominali. Accanto all’area fitness è stato anche allestito un campo da street basket.

“Con l’apertura di queste nuove e bellissime aree gioco e sportive il Parco Baden Powell diventerà ancor di più spazio di socialità e di benessere” – ha dichiarato l’Assessora Alfonsi – Questo intervento è inserito all’interno dell’appalto di manutenzione straordinaria finanziato con circa 2 milioni di euro con cui, sempre nel municipio IV, abbiamo recentemente realizzato, tra le altre, l’area ludica di piazza Santa Maria Consolatrice oltre a quelle già rinnovate al parco di Aguzzano, al parco di via Castelnuovo di Farfa e al parco di via Achille Tedeschi.

Con un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro sono oltre 100 le aree ludiche e circa 40 le aree fitness e playground riqualificati o realizzati ex novo in tutti i municipi dall’inizio del nostro mandato.

Grazie a questi interventi, i parchi di Roma stanno diventando più accoglienti, inclusivi e facilmente fruibili da tutte le fasce d’età. Un grande lavoro che prosegue in modo capillare con l’obiettivo di creare nuovi spazi di socialità e aggregazione, per assicurare il diritto al verde, al gioco, allo sport e alla salute in tutti i quartieri della città” ha concluso l’assessora.

“Il grande lavoro di squadra sta dando risultati importantissimi. Oggi inauguriamo tre nuove strutture all’interno del parco Baden Powell in IV Municipio: un’area giochi, un’area fitness e un playground. Siamo ben oltre le 100 dall’inizio del nostro mandato e non intendiamo rallentare.

Con l’Assessora Alfonsi, il dipartimento Ambiente e l’Assemblea Capitolina stiamo facendo uno sforzo coordinato per garantire alla città, ai bambini e ai ragazzi, strutture dove passare del tempo all’aria aperta, giocare, fare sport, stare insieme” ha aggiunto il Presidente Palmieri.

