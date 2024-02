Parco Centocelle. Quelle bombe che fortunatamente sembrano non esserci

Municipio V – proseguono i lavori per la ricerca di ordigni bellici. Stando al cartello di cantiere i lavori, che costeranno oltre 42.000 euro, dovevano essere completati per il mese di Dicembre 2023.

Fortunatamente nessuna traccia di ordigni bellici e questo anche se hanno scavato una sola enorme buca che ha richiesto la movimentazione di decine e decine di metri cubi di ottima pozzolana.

Una vera stranezza, quasi avessero avuto la certezza che solo in quel punto avrebbero potuto trovare nientemeno che una bomba d’aereo da 500 lb tipo quella trovata in questi giorni a Faenza. Ovviamente noi riprendiamo le testimonianze dei numerosi cittadini che quotidianamente frequentano l’area che sarà un vero, piacevole e attrezzato Parco e che al momento ci raccontano dello sterro per una buca da 42.000 euro.

Recentemente il Sindaco Gualtieri ha parlato di un accordo con la Santa Sede per organizzare in occasione dell’anno Giubilare 2025 ben cinque manifestazioni che porteranno sull’area oltre duecentomila persone per un totale che potrebbe superare il milione di persone.

Ad oggi non si hanno notizie né sugli accessi e né sulla loro sicurezza e men che meno sulla delocalizzazione degli Autodemolitori, sulla bonifica dei terreni e non ultimo sul completamento del recupero dell’antica Osteria di Centocelle che si è fermata alla recinzione dell’antica struttura e ad un impianto per l’illuminazione notturna.

Al momento una cosa è certa, servirà più di un miracolo per fare eventi da 200.000 persone sull’area del parco e non è detto che non accada. Del resto è o no il 2025 l’anno Giubilare, indetto dal rappresentante di Cristo in terra?

