Parco del Colosseo, arriva il presidio medico h24 per turisti e lavoratori

Con l’estate alle porte e i flussi turistici in costante crescita, il Parco Archeologico del Colosseo si attrezza per garantire sicurezza e assistenza ai suoi visitatori e lavoratori.

Da oggi, lunedì 16 giugno, è attivo il servizio di presidio medico: un presidio sanitario a disposizione del pubblico, tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18, fino al prossimo 16 settembre.

Una misura che, negli anni scorsi, si è già dimostrata fondamentale. Ma quest’anno c’è una novità importante: una terza postazione di soccorso, che si aggiunge alle due già rodate nelle precedenti estati.

Il cuore dell’iniziativa resta, come sempre, il Colosseo. Qui, in un’area separata dal flusso turistico ma facilmente raggiungibile, è allestita la postazione principale, presidiata da un medico rianimatore e un infermiere, equipaggiati con tutto il necessario per un intervento immediato, compresi gazebo, collegamento elettrico e fontanella d’acqua.

Al clivo Palatino, dove la salita sotto il sole può mettere alla prova anche i visitatori più in forma, è invece operativa la seconda postazione: un’ambulanza con medico e autista soccorritore, pronta ad intervenire per chi decide di avventurarsi sul colle degli imperatori.

La terza novità di questa estate sarà in funzione fino al 23 giugno in largo della Salara Vecchia (via dei Fori Imperiali) e, dal 24 giugno, si sposterà su via del Foro Romano, ai piedi del Campidoglio.

Anche qui è prevista un’ambulanza con un equipaggio completo di autista e due soccorritori per garantire interventi rapidi anche in aree più distanti dal Colosseo.

“Non si tratta solo di prevenzione, ma di un vero atto di cura verso chi lavora e visita ogni giorno il cuore millenario della Capitale”, spiegano dal Parco.

Il servizio, attivo sette giorni su sette, mira a contrastare i malori dovuti all’afa e al caldo torrido, offrendo un’assistenza sanitaria che va oltre il semplice primo soccorso: le due ambulanze, infatti, potranno anche trasportare i pazienti verso gli ospedali più adatti, se le condizioni lo richiedessero.

