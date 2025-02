Parco della Cellulosa, opere per contrasto allagamenti e cura del verde

Avranno inizio a metà febbraio i lavori di adeguamento e riordino della rete di collettori confluenti nel fosso di Campomorto all’interno del Parco della Cellulosa, nel municipio XIII.

Il cantiere sarà eseguito dal Dipartimento lavori pubblici di Roma Capitale e avrà un costo di oltre 4 milioni di euro. I lavori nella prima fase interesseranno la tratta all’interno del parco della Cellulosa per oltre 850 metri, tra Rio Galeria e Via di Santa Seconda. L’intervento è necessario per l’ormai decennale rischio di allagamenti a cui è soggetta l’area che interessa un bacino di circa 3mila abitanti.

Nel corso di un evento pubblico con i residenti l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini ha illustrato l’intervento nello specifico, mentre l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi ha spiegato le attività svolte e in corso di conclusione da parte dell’Ambiente. Sono intervenuti all’incontro anche il presidente della commissione lavori pubblici Antonio Stampete e la presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti.

Il bacino di raccolta delle acque del Fosso è caratterizzato da un elevato livello di urbanizzazione che comprende Colle degli Olivi, Porcareccia e parte di Casalotti e attualmente il sistema dei collettori presenta un problema di insufficienza idraulica. Questa situazione già a partire dagli anni 2000, con l’aumentare della pressione antropica, ha provocato diversi allagamenti.

Per risolvere il problema è necessario effettuare un intervento complesso che prevede: l’ampliamento di alcune tratte del collettore; la demolizione di altre tratte; la costruzione di nuove sezioni che consentono una maggiore portata.

Le lavorazioni sono suddivise in 4 fasi e avranno una durata complessiva di circa quattro mesi e mezzo. Per consentire al dipartimento ambiento l’uso dell’area per il completamento dei loro lavori, le attività della prima e della seconda fase si sovrappongono.

Il Dipartimento ambiente ha effettuato nell’area un primo intervento di riqualificazione vegetazionale e messa in sicurezza per poterla riaprire, a maggio 2023. Sul parco è stato approvato un progetto di riqualificazione relativo a 12 ettari con un finanziamento di 2,7 milioni di euro, nell’ambito del masterplan “100 parchi per Roma”.

Obiettivo del progetto è una riqualificazione volta a restituire la vocazione agricola e forestale che da sempre caratterizza questo parco, con il ripristino del patrimonio arboreo, la creazione di un sistema di aree attrezzate per diverse attività ludico-ricreative, didattiche e aree cani, la demolizione di serre e manufatti abbandonati, la ristrutturazione del Casaletto, la riqualificazione del sistema dei percorsi ciclopedonali interni e una nuova pista ciclabile.

Oltre a un nuovo playground saranno, inoltre, realizzate due aree ludiche, un’area fitness attrezzata e verrà riqualificata l’area cani. Un ampio intervento riguarderà la rigenerazione e ampliamento del patrimonio verde nelle aree a bosco con la messa a dimora di nuove alberature, saranno rinnovati gli orti e creati spazi relax e didattici.

“Questo intervento risolverà definitivamente una problematica che si trascina da 20 anni – commenta l’assessora Segnalini -. Purtroppo, in questa parte di territorio le infrastrutture presenti in alcuni casi risultano inadeguate e non era più possibile attendere.

Si tratta di lavorazioni complesse perché dobbiamo ampliare, demolire e costruire parti di collettore che si trovano a diverse quote. Con il riassetto del sistema dei collettori l’area fortemente urbanizzata non sarà più soggetta a fenomeni di allagamento”.

“L’avvio dei lavori di riqualificazione del Parco della Cellulosa è previsto entro l’estate del 2025. Un intervento atteso, condiviso anche con la cittadinanza, che riporterà questo grande parco cittadino alla sua originaria bellezza, con nuove alberature, orti urbani e spazi di condivisione.

Un bene comune per troppi anni chiuso, che abbiamo restituito alla città riaprendo con il Sindaco Gualtieri la prima parte di parco a maggio del 2023: con i lavori di riqualificazione previsti per quest’anno, sarà valorizzato ancora di più come polmone verde cittadino, come luogo accogliente, fruibile e attrattivo per tutti i cittadini”, dichiara assessora Alfonsi.

Per il presidente Stampete “abbiamo dialogato molto con il territorio e con tutti i soggetti presenti per dare una svolta alla storia del Parco della Cellulosa. Nel corso degli anni si sono avvicendate proposte, ma soprattutto problemi che non hanno risposto all’esigenza chiara degli abitanti.

L’incontro di oggi con i cittadini dimostra che su uno stesso ambito territoriale possono convivere progetti di riqualificazione articolati. Quello sul collettore contribuirà in modo decisivo a scongiurare gli allagamenti e quello nel parco a restituire bellezza e funzionalità al polmone verde del quartiere”.

“Questo incontro – ha detto la presidente Giuseppetti – rappresenta un fatto storico per il quartiere Casalotti e per le zone limitrofe, perché grazie all’impegno dell’amministrazione Gualtieri finalmente porteremo a casa dei risultati in termini di infrastrutture e di riqualificazione del Parco della Cellulosa. Ringrazio l’Assessora Segnalini perché soltanto grazie alla sua tenacia e alla sua indiscussa competenza realizzeremo un’opera idraulica di fondamentale importanza, e l’Assessora Alfonsi con la quale in questi anni abbiamo costruito un’importante percorso per riqualificare per rendere sempre più fruibile il Parco ascoltando le realtà territoriali. Infine, un grazie particolare lo rivolgo al consigliere Stampete perché il Municipio 13 può sempre contare sul suo impegno e sulla fattiva collaborazione e soprattutto perché ha lavorato per lo stanziamento dei fondi in bilancio per il progetto del Parco della Cellulosa che abbiamo presentato oggi”.

