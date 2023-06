Parco delle Valli, il bricolage del cuore

Una giornata speciale, quella di sabato 17 giugno 2023 che ha visto l’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS e l’azienda Leroy Merlin Roma Salaria, uniti per il bene comune, in particolare per il ripristino di ben 4 panchine.

Tanto impegno e tanto amore in questa attività https://concadororoma.blogspot.com/2023/06/bricolage-del-cuore-al-parco-delle.html che ha visto molte persone partecipare ad una giornata soleggiata per rendere il parco delle Valli, una riserva naturale nel quartiere Conca D’Oro, più fruibile e soprattutto più decoroso.

“Queste iniziative sono molto importanti per rendere i parchi dei luoghi migliori, ma soprattutto quello di riscoprire l’importanza del bene comune, sapere che ci sono aziende come Leroy Merlin al nostro fianco ci stimola a fare sempre meglio e tanto. Siamo molto contenti di questa iniziativa e collaborazione che portiamo avanti da qualche anno.“

Con queste parole, il presidente dell’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, Emanuele Mattei, ringrazia Leroy Merlin Roma Salaria.