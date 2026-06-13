Parco di Centocelle, nuova vita per la Baciocchina: al via il bando per il punto ristoro nella futura “Casa del Parco”

Il Parco di Centocelle continua a prendere forma pezzo dopo pezzo. L’ultimo passo è l’apertura del bando pubblico per la concessione a titolo oneroso di una parte della storica Baciocchina, l’ex stazione di servizio Agip oggi al centro del più ampio progetto di riqualificazione dell’area verde.

Dopo le procedure di esproprio e l’avvio dei lavori curati dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, l’edificio si prepara a una nuova funzione: diventare un punto di riferimento per i visitatori del parco, con un’area ristoro aperta al pubblico.

Il bando prevede la gestione di circa 115 metri quadrati interni, articolati tra ingresso con reception, locale bar e servizi igienici, oltre a uno spazio esterno di pertinenza di circa 109 metri quadrati, destinato alle attività del punto ristoro.

L’operazione si inserisce nel modello di gestione condivisa che caratterizzerà una parte dell’immobile: il concessionario lavorerà infatti in sinergia con la cittadinanza attiva, già coinvolta in un patto di collaborazione per la gestione della restante porzione dell’edificio.

Un esperimento amministrativo che punta a integrare funzioni pubbliche e partecipazione civica, dando vita alla futura Casa del Parco.

«A Centocelle non nasce soltanto un edificio, ma un nuovo modo di vivere e curare gli spazi pubblici», ha spiegato l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, sottolineando come il progetto rientri in una più ampia strategia di rigenerazione urbana.

La struttura, ha aggiunto l’assessora, diventerà un luogo di aggregazione e informazione per il quartiere, pensato come punto di incontro tra cittadini e parco.

Parallelamente, proseguono gli interventi sull’intera area verde: sono già stati messi a dimora oltre 500 alberi, è stata completata un’area giochi ispirata al tema del volo e, secondo il cronoprogramma, entro l’estate sarà fruibile anche il nuovo grande playground.

Il progetto complessivo punta a restituire continuità e accessibilità a un parco rimasto a lungo frammentato e poco permeabile, aprendo nuovi ingressi e ricucendo il rapporto tra quartiere e area verde.

Un intervento che mira non solo alla riqualificazione fisica degli spazi, ma anche alla costruzione di una nuova identità per uno dei parchi più estesi della Capitale.

I dettagli del bando sono disponibili sul portale di Roma Capitale.

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