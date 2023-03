Parco Filippo Teoli: storia di un progetto, forse senza futuro…

Nel Parco Filippo Teoli, tra via Ferraironi e viale della Primavera, nel quaritere Villa De Sanctis, nella scorsa consiliatura la Giunta Boccuzzi spese oltre 40.000 euro per un progetto su cui nessuno, tra l’altro, si è preso la briga di formulare una proposta, magari indicendo una gara pubblica per l’affidamento di quanto vi veniva realizzato.

I lavori furono gestiti dalla UOT Verde pubblico del V Municipio e, oltre alla bonifica delle infestanti e dei resti di due manufatti in legno dati alle fiamme, prima utilizzati come rimessaggio attrezzi e un servizio, venne installata una robusta recinzione in rete keller, furono piantati alcuni arbusti, messe alcune panchine e allestita una piccola serra in policarbonato.

Purtroppo nessuno aveva idea di come potesse essere utilizzata e men che meno pensò di avviare le procedure per indire una gara pubblica per una assegnazione di quel bene e neppure il coraggio, come spesso è avvenuto e avviene, di individuare un’associazione e/o un comitato inserito nell’ambiente della floricoltura, del giardinaggio o nei servizi di volontariato sul decoro e rispetto ambientale, in modo da preservare e controllare il bene, evitandone anche il semplice degrado, dovuto al non utilizzo.

Oggi tutto è in abbandono con erba alta e a rischio di atti vandalici… E pensare che gruppi di volontari, come quelli di Retake municipio V, per abbellire le aiuole che ripuliscono acquistano piantine di fiori, mentre al parco Filippo Teoli c’è una serra che aspetta solo di essere messa in produzione! Speriamo, chissà… mai dire mai!