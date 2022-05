Parco LineaRE e PNRR: arrivano le prime risposte dal Comune e 2 Foreste Urbane

I risultati sono stati incoraggianti con la mozione, approvata a maggioranza dall’Assemblea Capitolina, che dà il via libera all’istituzione della cabina di regia interdipartimentale per la realizzazione del Parco LineaRE. Anche a livello locale il IV Municipio si è fatto promotore di una cabina di regia che coinvolgerà anche il V e VI Municipio.

Ieri inoltre è stato dato l’annuncio dell’approvazione di due delibere di Giunta, tra loro collegate, di cui la prima individua le aree della Capitale idonee alla forestazione che la Città Metropolitana di Roma dovrà includere tra i progetti finanziati con fondi PNRR e destinati alla “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”. E’ previsto lo stanziamento, per il triennio 2022-2024, di 35 milioni di Euro. La seconda prevede la sottoscrizione di un accordo di collaborazione siglato con il CREA (Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria) per assicurare al piano di forestazione il supporto scientifico e le risorse della produzione arborea.

Per l’annualità 2022 sono previsti 9 milioni di euro per 208.000 piante per 208 ettari.

Il Parco Lineare Roma Est sarà interessato da due interventi di forestazione: uno nel Parco della Serenissima per 5,76 ettari (5.760 alberi) e l’altro nel Parco Gastinelli, presso Ponte di Nona Nuova, per 3,17 ettari (3.170) per un totale di quasi 9.000 alberi!!!

Il completamento della messa a dimora dei nuovi alberi, per la prima annualità, è previsto entro dicembre 2022.

Questo per noi rappresenta solo il primo passo. Dovranno essere individuate altre aree per le annualità 2023 e 2024 e noi, in collaborazione con le altre realtà associative del territorio, ci faremo trovare pronti per indicare altre parti di territorio che possono, e devono, essere forestate.

Gli alberi messi a dimora infatti, possono dare un contributo determinante alla riqualificazione e valorizzazione del territorio, al miglioramento della qualità dell’aria con l‘abbattimento degli agenti inquinanti e la riduzione delle isole di calore.

Oggi più che mai è importante fare rete fra le associazioni del territorio, e parlare con una sola voce sarà determinante, per evitare inutili localismi, dispersione delle iniziative e dare più forza al progetto del Parco Lineare Roma Est in un’ottica di visione comune. Noi ci siamo!!!”