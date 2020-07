Parco Lineare Roma Est, i progetti futuri

Venerdì 10 luglio 2020 dalle ore 18:00 alle 20:00 Orti urbani entrata via Dignano d’Istria Il Parco Lineare Roma est, dopo il lungo periodo di lockdown, con il giusto distanziamento propone un rei contro tra appassionati del #ParcoLineareRomaEst.Si vuole infatti ritrovare tutte le associazioni e cittadini con i quali si è lavorato nell’ultimo anno e riprendere in mano il lavoro fatto e decidere come continuare

“Come Comitato Parco LineaRE – affermano gli organizzatori dell’incontro – riteniamo fondamentale aprire un tavolo con le istituzioni , sopratutto Comune di Roma che prenda in carico il progetto del Parco entro il 2020. Alcuni frammenti di parco potrebbero essere pronti a breve (#Serenissima , #Salone ) però secondo noi manca una visione globale che consentirebbe uno sviluppo economico turistico ambientale importantissimo per Roma Est”.