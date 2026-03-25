Parco Prenestino, via alla maxi bonifica: ruspe al lavoro per rimuovere 300 tonnellate di rifiuti

Ruspe e mezzi pesanti tornano a lavorare al Parco Prenestino, dove questa mattina ha preso il via un intervento atteso da anni.

Nell’area verde compresa tra via Ettore Fieramosca e via Prenestina è iniziata una vasta operazione di bonifica per liberare il sito da tonnellate di rifiuti accumulati nel tempo.

Per circa venti giorni il parco si trasformerà in un cantiere operativo: bobcat, escavatori e cassaragno saranno impegnati nella rimozione di circa 300 tonnellate di materiali abbandonati.

Un lavoro complesso, affidato ad Ama, con il supporto della Polizia Locale, della Polizia di Stato e della Sala operativa sociale, per garantire sicurezza e controllo durante tutte le fasi dell’intervento.

Il via libera è arrivato dopo il dissequestro dell’area da parte dell’autorità giudiziaria, passaggio fondamentale per avviare un’azione di risanamento ambientale su un luogo che negli anni è diventato simbolo di degrado.

Sversamenti abusivi e accumuli incontrollati di rifiuti avevano trasformato il parco in una zona a rischio, anche per la possibilità di incendi con conseguenze sulla qualità dell’aria.

L’obiettivo, spiegano dal Campidoglio, non è soltanto ripulire, ma restituire al quartiere uno spazio vivibile e sicuro. Un progetto che guarda oltre l’emergenza, puntando a ridare una nuova funzione all’area e a migliorare la qualità della vita dei residenti.

L’intervento al Parco Prenestino si inserisce in un piano più ampio che coinvolge il quadrante est della città. Tra le operazioni in corso, anche quelle nel Parco di Centocelle, dove a breve partiranno i lavori per una nuova entrata su via Papiria. E risultati analoghi sono stati già raggiunti nell’area dell’ex teatro Tendastrisce, da cui sono state rimosse oltre 500 tonnellate di rifiuti.

“Dopo il dissequestro abbiamo avviato il risanamento di un’area segnata da anni di degrado — ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi —. Restituire spazi naturali ai quartieri significa migliorare la qualità della vita e rafforzare la socialità. L’obiettivo è dare a questo parco una nuova vocazione, a beneficio di tutta la collettività”.

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