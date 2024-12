Parco Roberto Almagià: pronto il progetto per il restyling, finanziato con un budget di 183mila euro

Il Parco Roberto Almagià, nel cuore del Municipio V, si prepara a un importante restyling, con interventi che mirano a riqualificare gli spazi verdi e le aree ludiche, migliorare l’illuminazione e sostituire le strutture ormai in disuso.

Il progetto, finanziato con un budget di 183mila euro, ha raccolto il consenso dei residenti, che si sono detti soddisfatti dopo l’ultimo incontro con l’amministrazione municipale.

Cosa prevede il progetto di riqualificazione?

Tra le novità più attese, l’area verde sarà ampliata e arricchita con nuovi alberi e aiuole, mentre i gradoni presenti nell’area di via Zenodossio lasceranno spazio a una nuova aiuola.

L’illuminazione verrà potenziata con l’installazione di pannelli fotovoltaici, garantendo una soluzione sostenibile ed efficace per rendere il parco più sicuro, soprattutto nelle ore serali.

Anche l’area ludica sarà completamente rinnovata, offrendo spazi più funzionali e sicuri per i bambini.

La recinzione del parco sarà mantenuta, mentre verrà rimosso il vecchio gazebo in legno, ormai inutilizzato, una decisione che era stata richiesta a gran voce dai frequentatori del parco.

Degrado e sicurezza:

Un punto ancora da definire riguarda la possibilità di chiudere il parco durante le ore notturne, misura suggerita dai residenti per scoraggiare episodi di degrado e bivacchi. Dal Municipio è arrivata la promessa di valutare questa richiesta, ma al momento non ci sono certezze in merito.

Materiali riciclati e sostenibilità ambientale

Il progetto punta anche sulla sostenibilità: verranno utilizzati materiali riciclati per il rifacimento di alcune aree, dimostrando una particolare attenzione all’ambiente e alla gestione responsabile delle risorse.

Tempistiche e prossimi passi:

Il bando per l’assegnazione dei lavori sarà pubblicato entro la fine di dicembre, con l’inizio del cantiere previsto per la primavera del 2025.

L’assessore al Verde, Edoardo Annucci, ha annunciato che prima dell’apertura dei lavori sarà organizzata un’assemblea direttamente all’interno del parco per aggiornare i residenti sui dettagli del progetto e ricevere ulteriori feedback.

Le reazioni dei residenti:

“Sono state accolte alcune osservazioni critiche, formulate da noi nel corso della prima riunione. Diamo quindi una valutazione positiva di quanto illustratoci.”. Spiegano dal comitato Torpigneto Almagià.

